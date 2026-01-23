  • ESP
    España América
Política Casa Real

FESTIVAL DE CRÍTICAS POR LA FALTA DE SENSIBILIDAD

Esperpento supremo de la Casa Real: tres días después mantiene en su web la foto de la vergüenza de Felipe VI y Letizia en Adamuz

Indignación en las redes sociales: "Es una mala decisión en el encuadre del fotógrafo y aún peor decisión de quién la ha puesto en la galería de fotos de la Casa Real"

Los Reyes de España han quedado &#039;retratados&#039;.
Los Reyes de España han quedado 'retratados'.
Archivado en: Adif | AVE | Casa Real | Felipe VI | Gobierno de España | Óscar Puente | Pedro Sánchez | Política | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Reina Letizia | Renfe

Más información

Felipe VI pierde el control y hace el ridículo en Estrasburgo al gusto de Sánchez

Felipe VI pierde el control y hace el ridículo en Estrasburgo al gusto de Sánchez

Tres días después del peor accidente ferroviario en décadas —con decenas de muertos y centenares de heridos—, la Casa Real sigue exhibiendo en su página oficial la instantánea que ha indignado a medio país.

Felipe VI y doña Letizia junto a los restos retorcidos del tren Iryo descarrilado, flanqueados por María Jesús Montero (vicepresidenta y candidata socialista en Andalucía), Óscar Puente y Juanma Moreno Bonilla. Una imagen que muchos han calificado de insensible, desafortunada y directamente insultante para las víctimas y sus familias.

La fotografía, tomada el 20 de enero de 2026 durante la visita de los Reyes a la ‘zona cero’ en Adamuz (Córdoba), fue subida inmediatamente por Zarzuela a su galería oficial de actividades.

En ella se ve al Rey recibiendo explicaciones técnicas mientras el grupo —con Montero en posición protagonista y Letizia ligeramente apartada— aparece enmarcado por los vagones destrozados.

Cierto es que en los vídeos oficiales de Casa Real se puede ver que no fue un posado deliberado —Puente señalaba los daños mientras hablaba—, pero eso no ha calmado la indignación por esa foto fija que da lugar a las más diversas interpretaciones.

Lo que más escuece es que, a día de hoy, 23 de enero de 2026, la imagen sigue visible en la web oficial de la institución en la ficha de la actividad ‘Visita a la zona del accidente ferroviario y a los heridos que se encuentran hospitalizados’.

¿Por qué mantenerla tres días después, con el luto oficial recién terminado y las familias todavía buscando respuestas? ¿Es negligencia? ¿Falta de criterio? ¿O simplemente soberbia institucional?

Lo cierto es que la fotografía ha terminado convirtiéndose en el símbolo perfecto de lo desconectada que puede llegar a estar la Casa Real de la sensibilidad popular en momentos de dolor colectivo.

Y así lo han hecho llegar hasta La Zarzuela las redes sociales:

LAS MEJORES OPORTUNIDADES

MANTÉN LA CONEXIÓN SIN NECESIDAD DE CABLES

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]