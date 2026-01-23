Esperpento supremo de la Casa Real: tres días después mantiene en su web la foto de la vergüenza de Felipe VI y Letizia en Adamuz

Tres días después del peor accidente ferroviario en décadas —con decenas de muertos y centenares de heridos—, la Casa Real sigue exhibiendo en su página oficial la instantánea que ha indignado a medio país.

Felipe VI y doña Letizia junto a los restos retorcidos del tren Iryo descarrilado, flanqueados por María Jesús Montero (vicepresidenta y candidata socialista en Andalucía), Óscar Puente y Juanma Moreno Bonilla. Una imagen que muchos han calificado de insensible, desafortunada y directamente insultante para las víctimas y sus familias.

La fotografía, tomada el 20 de enero de 2026 durante la visita de los Reyes a la ‘zona cero’ en Adamuz (Córdoba), fue subida inmediatamente por Zarzuela a su galería oficial de actividades.

En ella se ve al Rey recibiendo explicaciones técnicas mientras el grupo —con Montero en posición protagonista y Letizia ligeramente apartada— aparece enmarcado por los vagones destrozados.

Cierto es que en los vídeos oficiales de Casa Real se puede ver que no fue un posado deliberado —Puente señalaba los daños mientras hablaba—, pero eso no ha calmado la indignación por esa foto fija que da lugar a las más diversas interpretaciones.

Lo que más escuece es que, a día de hoy, 23 de enero de 2026, la imagen sigue visible en la web oficial de la institución en la ficha de la actividad ‘Visita a la zona del accidente ferroviario y a los heridos que se encuentran hospitalizados’.

¿Por qué mantenerla tres días después, con el luto oficial recién terminado y las familias todavía buscando respuestas? ¿Es negligencia? ¿Falta de criterio? ¿O simplemente soberbia institucional?

Lo cierto es que la fotografía ha terminado convirtiéndose en el símbolo perfecto de lo desconectada que puede llegar a estar la Casa Real de la sensibilidad popular en momentos de dolor colectivo.

Y así lo han hecho llegar hasta La Zarzuela las redes sociales:

Sí, la imagen es real. Muestra al rey Felipe VI y la reina Letizia visitando el sitio del descarrilamiento de tren en Adamuz, cerca de Córdoba, el 20 de enero de 2026, tras el accidente que dejó al menos 39 muertos. Es un evento confirmado por múltiples fuentes noticiosas. pic.twitter.com/IuWhuFEbPU — THE NEW CHANO TIMES 🔺🇲🇽 (@JORDELAS1) January 23, 2026

Esta foto es una de las mayores cagadas en comunicación en años. Y sobre todo a quien afecta es a Felipe VI y Letizia. A gente como María Jesús Montero que lleva haciendo el ridículo desde que descarriló los trenes de Adamuz hasta le parecerá bien. https://t.co/aPI6HfX68V — Enrique Martínez (@QuiqueVal) January 22, 2026

¿Sabes que la Casa Real de la estirpe endogámica, en su propia página web oficial, publicó la foto de Felpudo VI posando junto a Guardia Civil y ministros ante el Iryo accidentado y con todavía fallecidos dentro de Adamuz, la ha cambiado?pic.twitter.com/lRfMcAfyEA — gUalTrApA ⚖️🇪🇸𝕏 (@gualtrapa) January 22, 2026

La foto de la VERGÜENZA.

Nunca pensé que diría esto, pero me hice REPUBLICANO. Gracias Casa Real y Felipe VI por abrirme los ojos.#Adamuz #Iryo#Boro pic.twitter.com/JvYAJzIpOF — Héctor (@hectorgeta) January 22, 2026