La mofa de Alfonso Ussía sobre las hijas de Zapatero saca a la luz el abultado patrimonio del expresidente

Para quitarse el sombrero.

Alfonso Ussía, con su siempre mordaz estilo, se marca un dos por uno en su columna en ‘El Debate‘ este 12 de agosto de 2025.

El articulista, haciendo befa y mofa de las hijas de José Luis Rodríguez Zapatero, saca a la luz el abultado patrimonio del expresidente del Gobierno de España.

El texto arranca así:

Ponerlo en duda sería una injusticia. Las hijas de Zapatero han salido emprendedoras. De góticas a millonarias. Nadie tiene la culpa de su físico, pero sí una gran responsabilidad en empeorarlo. No es mi intención escribir que las hijas de Zapatero son feas, aunque Obama y su distinguida esposa no se hayan recuperado todavía del susto de la visita de los Zapatero a la Casa Blanca. Monas y bien arregladas no fueron, y asumo este alarde de sinceridad.

Prosigue con su fina ironía:

A Dios gracias, no se dedicaron a la moda ni al cine, pero han salido financieras y emprendedoras, en la línea de su padre, al que llaman «nuestro papá». Su papá hace y firma los negocios y las góticas administran y mueven sus dineros con eficacia suprema. Zapatero, que era pobre, ahora puede presumir de poseer una gran fortuna, fortuna que, con lo de los chinos, se ha triplicado de golpe.

Asevera que la cultura no ha sido el punto fuerte a las hijas del expresidente socialista:

Zapatero, cuando era presidente, reconoció haber visto más de un centenar de veces Bambi con sus hijas. Un padre ejemplar. Y ese esfuerzo descomunal lo han pagado con creces sus niñas, eligiendo para el futuro la administración de su herencia. Negar su valía es como tocar el piano con la tapa bajada. Cultas, lo que se dice cultas, no parecen serlo. El asunto es anecdótico. Las niñas de Zapatero se olvidaron de lo gótico y abrazaron el dinero.

Y subraya como las hijas de Zapatero han incrementado los capitales de este: