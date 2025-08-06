'24X7'

Zapatero, cada vez más cerca del banquillo

Los 4 datos que señalan al ‘sospechoso habitual’ José Luis Rodríguez Zapatero en el caso Huawei

Uno de los personajes más nefastos de la política española es sin duda el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Como si no hubiese sido suficiente con haber realizado una pésima gestión que profundizó la crisis económica de la burbuja inmobiliaria, el ambiente guerracivilista impulsado como estrategia -y replicado ahora por Pedro Sánchez- o el blanqueamiento de etarras; luego de abandonar el cargo, el gurú político del marido de Begoña se ha dedicado a cosechar y fortalecer sus ‘amistades peligrosas’.

Sin ningún reparo se ha convertido en el lobbista de dictaduras. Y ahora parece que finalmente, se empieza a arrojar luz sobre los negocios opacos del socialista y su familia.

Bertrand Ndongo trata este y otros temas de actualidad en el ’24×7′ de este miércoles, 6 de agosto, junto a la portavoz de HazteOir, Nouna Lozano.

