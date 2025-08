Alfonso Rojo: «Sánchez paga con nuestro dinero un congo a los ‘rojos caviar’ por cantar al régimen»

Acabo de leer en Periodista Digital que a Máximo Pradera, bufón de la Cadena SER y a sus 67 años todavía ‘enfant terrible’ de la izquierda caviar española, le suelta el Gobierno Sanchez 4.500 euros cada vez que canta en uno de esos actos para conmemorar el 50 Aniversario de la muerte de Franco, que ha organizado el régimen.

Actos sin pena ni gloria, porque están pasando totalmente desapercibidos.

Como el asunto me parecía una broma, he pinchado en la nota y le he dado play al vídeo, en el que efectivamente aparece el tal Pradera rasgueando una guitarra y entonando como una gallina el ‘A galopar’ de Paco Ibañez, sobre unos versos de Alberti.

No se ve a la concurrencia más que muy parcialmente, pero da la impresión de que son unas docenas de paisanos, todos cómodamente sentados en una pequeña sala de conferencias.

No se si han dado cuenta que al hablar de los emolumentos que percibe el cantante he utilizado la palabra ‘suelta’ en lugar de ‘paga’, porque ahí el Gobierno se limita a entregar y somos nosotros -como siempre- los que apoquinamos.

No voy a despellejar el profundo y arraigado antifranquismo de Pradera porque no viene al caso.

Solo recordar que aunque su padre destacó como ‘comunista champán’ a la vera de los exquisitos Claudín y Semprún y después fue editorialista en El País, uno de sus abuelos -carlista de pro y fundador del Bloque Nacional– fue fusilado por los republicanos y el otro, Sánchez Mazas, además de ser uno de los fundadores de Falange, desempeñó un papel muy activo como propagandista de los nacionales durante la Guerra Civil del 36.

Repito que esos detalles, como que Víctor Manuel y otros rojos de pro cuenten en sus historiales con elegías o canciones al Caudillo, es irrelevante.

Hoy, lo importante, la esencia de este sermón, es lo bien que paga la izquierda a sus sicarios mediáticos y artísticos.

Por algo similar a lo de Pradera, un tal Héctor de Miguel alias ‘Queque’, a quien la Justicia condenó no hace mucho a pagarnos 50.000 euros por insultarme, se embolsó al alimón con Marina Lobo la friolera de 18.000 euros. Fueron 134 euros por minuto en un evento que apenas superó las dos horas.

Al margen del desangelado vodevil guerracivilista, tenemos cientos de ejemplos similares.

A la cantautora Rosa León la han enchufado en el Consejo de RTVE para que cobre 120.000 pavos, lo mismo que se lleva Angélica Rubio, cuyo único mérito periodístico es haber estado siempre a la sombra del inefable Zapatero.

Hay cientos, miles de casos similares.

No tienen un pase y para nuestra ruina, el drama es que todo lo pagamos nosotros.

De nuestros impuestos.