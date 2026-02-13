Le cae la del pulpo a Javier Ruiz por usar TVE para defender a Sarah Santaolalla

Patético.

Javier Ruiz se ha llevado una lluvia de zascas por usar su programa en TVE para defender a su pareja, Sarah Santaolalla, tras el comentario de Rosa Belmonte en El Hormiguero.

Después de que la activista sanchista saliera escaldada por victimizarse, el bulero Ruiz prefirió dedicar los recursos públicos que cuesta su espacio, dedicado a la propaganda gubernamental, a afirmar que lo de «es mitad tetas, mitad tonta» que soltó la tertuliana forma parte de «una estrategia para silenciar ciertas voces progresistas, en especial si son mujeres».

El pregonero de Pedro Sánchez pasó a resaltar el «apoyo masivo» que recibió la agitadora de ultraizquierda. Para ello, leyó los comentarios de los socialistas Óscar Puente, Pilar Bernabé, Pilar Alegría y Reyes Maroto, y de los políticos de extrema izquierda Rita Maestre y Joan Baldoví.

Al presentador de Mañaneros 360 le han recordado cómo su pareja se dedica a descalificar a quienes opinan distinto que ella e, incluso, cómo desde el propio espacio de TVE llamó idiotas a los votantes de PP y VOX sin que nadie en el plató reclamara. Cabe recordar que no pidieron perdón tras el comentario.

Bueno, así en resumen. Sarah Santaolalla puede, desde la televisión pública, decir que los 11 millones de votantes de PP y Vox son idiotas. Ahora bien, si alguno de estos partidos exige que alguien que les insulta no vuelva a RTVE es «censura». ¿Más o menos? pic.twitter.com/rVjSpqtx1D — Chopenawer (@dchopenawer) August 28, 2025

Los comentarios a la publicación demuestran que la «marea de apoyo» a Santaolalla no llegó a ser ni una ola de viento:

🔵Marea de solidaridad y apoyo a @SarahPerezSanta Nuestra colaboradora fue víctima de un ataque machista en prime time#Mañaneros12F https://t.co/CfpoB4och9 pic.twitter.com/p9cCXT1jTl — Mañaneros 360 (@MananerosTVE) February 12, 2026

Que vergüenza de tele pedro — valenciana encabroná (@LolaDuroT) February 13, 2026

Pero si nadie la mencionó, solo se sintió aludida para montar otro show decadente con ella como protagonista. Su colaboradora no aprendió a comunicarse de manera respetuosa y esa es su única “cualidad” a la que ustedes le sacan partido. Es desatinada, falsea realidades, todo… — Lady Occidental. (@SoyLady99) February 13, 2026

Muy solidarios pero no con toda la gente que esa chica ja insultado en prime time… lo de la hipocresía está de moda — Alma_lorien (@AlmaLorien) February 13, 2026

Javier Ruiz literalmente haciendo un programa entero sobre las tetas estratosféricas de su novia https://t.co/ZCVbjmq2Le — Regina Garat (@RImperatrix) February 12, 2026

Lían la mundial porque una colaboradora del Hormiguero llama “tonta” a Santaolalla, novia de Javier Ruiz, la misma que insulta y llama “idiotas” a media España Motos y la colaboradora piden disculpas Santaolalla, no https://t.co/zS5HyRXwlq — manuel llamas (@manuel_llamas) February 13, 2026

Por si no fuera suficiente con haber usado TVE, el propagandista publicó un vídeo en YouTube con el mismo tema y se volvió a llevar una nueva ensalada de hostias:

No voy a clicar en tu canal de YouTube para darte visitas y por tanto dinero, Javier… 😂😂 — Indicativo Zeta (@Indicativo_Zeta) February 13, 2026

El daddy monetizando en YouTube la movida de la novia. Imparodiables. — Roban (@Roban32751) February 13, 2026

¿Hay algo más machista y patriarcal que enchufar a tu churri en la misma cadena de tú trabajas? ¿Qué pasa que no tiene capacidad, ni preparación para conseguir un trabajo por sí misma? 🤷🏻‍♀️ La respuesta ya la sabemos todos. — EL00LEON (@EL00LEON) February 13, 2026

Javi ten un poco de dignidad. Q está en cuanto no se te levante, te va a dar puerta y tu mientras defendiendo lo indefendible — APOCALYPTO (@ordeur) February 13, 2026

Ataques constantes es lo que hace ella, tú y toda la caterva que formáis.

Lo que ha recibido es una cariñosa calificación que se queda corta en el tema sesera.

Es evidente que no estás con ella por su delicada y cultivada semántica, ni por su estratosférica inteligencia.

A pastar — Ataráxica Irónica (@AtaraxicaIronik) February 13, 2026

Hay algo más machista que colocar a la churri en la TV que pagamos todos?. — wambaelgodo (@wambaelgodo) February 13, 2026