  • ESP
    España América
Periodismo Periodismo Online

EN REDES SOCIALES

Le cae la del pulpo a Javier Ruiz por usar TVE para defender a Sarah Santaolalla

Lluvia de comentarios contra el presentador de Mañaneros 360 por defender a su pareja desde la pública

Javier Ruiz, Sarah Santaolalla
Javier Ruiz, Sarah Santaolalla
Archivado en: Javier Ruiz | Periodismo Online | Sarah Santaolalla

Más información

Lluvia de palos a Sarah Santaolalla por victimizarse: ¡Se ofende por ‘tetona’ y no por ‘tonta’!

Lluvia de palos a Sarah Santaolalla por victimizarse: ¡Se ofende por ‘tetona’ y no por ‘tonta’!

Javier Ruiz y Sarah Santaolalla.

¡No es magia, son tus impuestos! Javier Ruiz (TVE) regala minutos a Sarah Santaolalla para victimizarse por el jocoso "mitad tonta, mitad tetas"

Patético.

Javier Ruiz se ha llevado una lluvia de zascas por usar su programa en TVE para defender a su pareja, Sarah Santaolalla, tras el comentario de Rosa Belmonte en El Hormiguero.

Después de que la activista sanchista saliera escaldada por victimizarse, el bulero Ruiz prefirió dedicar los recursos públicos que cuesta su espacio, dedicado a la propaganda gubernamental, a afirmar que lo de «es mitad tetas, mitad tonta» que soltó la tertuliana forma parte de «una estrategia para silenciar ciertas voces progresistas, en especial si son mujeres».

El pregonero de Pedro Sánchez pasó a resaltar el «apoyo masivo» que recibió la agitadora de ultraizquierda. Para ello, leyó los comentarios de los socialistas Óscar Puente, Pilar Bernabé, Pilar Alegría y Reyes Maroto, y de los políticos de extrema izquierda Rita Maestre y Joan Baldoví.

Al presentador de Mañaneros 360 le han recordado cómo su pareja se dedica a descalificar a quienes opinan distinto que ella e, incluso, cómo desde el propio espacio de TVE llamó idiotas a los votantes de PP y VOX sin que nadie en el plató reclamara. Cabe recordar que no pidieron perdón tras el comentario.

Los comentarios a la publicación demuestran que la «marea de apoyo» a Santaolalla no llegó a ser ni una ola de viento:

Por si no fuera suficiente con haber usado TVE, el propagandista publicó un vídeo en YouTube con el mismo tema y se volvió a llevar una nueva ensalada de hostias:

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

GUITARRAS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Guitarras Impresión 3D Pianos digitales Pintura artistica
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]