Santiago Abascal, tajante con Alfonso Rojo: «La legislatura es agónica y podemos hacer caer al Gobierno»

Santiago Abascal es el primer invitado del nuevo programa de entrevistas de Periodista Digital, con Alfonso Rojo a la cabeza como buque insignia y entrevistador, ‘Tiempo de hablar’ (un programa realizado por Carlos Pecker y Omar García).

La nueva apuesta audiovisual de Periodista Digital cuenta con el presidente y líder de VOX, Abascal, en un momento clave a la par que bastante tétrico en la política nacional, con un Pedro Sánchez, como bien saben, lanzado con la directa a menoscabar todas las instituciones que hacen al Estado fuerte y de él uno de Derecho.

El partido VOX se encuentra en un momento, a su vez, de tremendos retos en todo el territorio nacional, después de haber entrado a gobernar en diferentes regiones y municipios después de las elecciones del pasado 2023.

Abascal, siempre cercano y sincero con Rojo, cuenta lo que se le pasa por la cabeza en estos momentos tan difíciles.

Hace ya casi un año de aquella moción de censura (marzo de 2023) en la que el partido VOX presentó a Ramón Tamames como presidente alternativo para intentar apartar a Pedro Sánchez, diez meses después Pedro Sánchez sigue en La Moncloa.

«Yo tengo muy claro y acertamos en el diagnóstico. Pero en ambas ocasiones lo que ocurrió es que no contamos con el apoyo del Partido Popular, que sale permanentemente en auxilio de Sánchez».

Alfonso Rojo sacó la figura del botón nuclear que para él tiene Puigdemont. Así se explica Abascal:

«Yo no tengo confianza en ninguno de los cómplices de Sánchez y está en nuestra mano hacer que esta legislatura sea lo más corta. Yo no sé si será Puigdemont o Podemos o alguno de los otros grupos de este Gobierno frágil… Estoy convencido de que muchas votaciones no las van a poder sacar adelante. La legislatura va a ser agónica para ellos y si hacemos lo que tenemos que hacer, podemos hacer caer al Gobierno».