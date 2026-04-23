Díaz-Pache se cachondea de la corrupción del PSOE: «Roban tanto que hasta nos roban los lemas»

Retratados.

Así ha dejado el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, a la bancada del PSOE después de que la portavoz de los socialistas, Mar Espinar, acusara a la presidenta Isabel Díaz Ayuso de delinquir usando un lema que los populares emplearon cuando comenzaron a aflorar los casos de corrupción que salpican al Gobierno, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez.

«Señora Espinar, el PSOE roba tanto que hasta nos roba los lemas. Esto de “delinquen más despacio” lo decíamos nosotros para hablar de su ministro que está en la cárcel, de la mujer del presidente del Gobierno que está en el banquillo y de toda la corrupción y la podredumbre que le rodea. Así que tengan un poquito de vergüenza».

Ha criticado cómo el presidente del Gobierno ha ido más veces a China que al Senado a dar explicaciones sobre los casos que le rodean o por la gestión de su Gobierno sobre las infraestructuras.

«Pedro Sánchez va más a China que al Senado a dar explicaciones. Y va porque le atrae eso de controlar la vida de todos y no tener que someterse a las elecciones, donde va a perder el poder. Está tan sometido al totalitarismo de China y a las narcodictaduras que se ha montado ese guateque comunista en Venezuela y en Barcelona para sacar ideas para España y para Cataluña, ahora que ya la considera un país independiente».

También ha respondido a las críticas de la «expropiadora» de Más Madrid, Manuela Bergerot, a los pactos del PP con VOX en Extremadura y Aragón. Díaz-Pache echó en cara la hipocresía del señalamiento ante la fraternidad existente con Bildu, que sigue sin exigir a miembros de ETA su colaboración con la justicia para resolver los más de 300 asesinatos cometidos por la banda terrorista que siguen sin tener a sus autores materiales identificados, y que la única y verdadera disculpa por sus acciones sería esa colaboración.

«Señora Bergerot, habla usted de pactos, la que dice que Bildu es su partido hermano. Así que, por favor, lecciones a ustedes, ninguna».

Ha defendido las medidas implementadas por la líder del PP en la región, como la de acoger eventos deportivos internacionales: «A los madrileños les gusta, saben que es positivo para Madrid que sea una referencia mundial del deporte: los premios Laureus, la NFL, la Fórmula 1… Esto es positivo para Madrid, pero como ustedes no entienden nada de economía, se oponen a todo».

Al mismo tiempo, afeó la iniciativa de la extrema izquierda de implementar una red de supermercados públicos, como los que existen en Venezuela o en Cuba, que sirven para atar a la población y obligarla a depender del Estado para acceder a lo más básico.

«Ese es su modelo: una empresa pública gestionada por Koldo, que Begoña lleve la contabilidad y que en la caja atiendan Jésica y Andrea. ¿Qué puede salir mal?».

Por último, ha resaltado cómo desde la izquierda se intenta generar pobreza para perpetuarse en el poder y que las medidas tomadas por el sanchismo desde que llegó al poder, como el hecho de que las rentas más bajas paguen hasta cuatro veces más de lo que pagaban en IRPF antes de la llegada de Sánchez a La Moncloa, o que España sea ya el país de la Unión Europea con más pobreza infantil, reflejan esa estrategia.