Javier Ruiz (TVE) se burla del drama de la okupación en España: «Es la nada y está estancada»

Es minimizar un problema que tiene a decenas de miles de familias en un sinvivir.

Javier Ruiz, desde el programa ‘Mañaneros 360‘ (TVE), buscó ridiculizar a quienes esgrimen el argumento de que la okupación es un drama y una lacra que tiene que exterminarse.

El presentador presentó la pieza defendiendo la tesis de que el fenómeno de que alguien se quede ilegalmente en una vivienda es algo prácticamente residual.

Y para ello no tuvo mejor idea que dividir el parque total de viviendas en España por la cifra de domicilios okupados para lograr un porcentaje que se adecuase a la tesis que pretendía vender:

Hoy les vamos a hablar de okupación, sí, de cómo de rentable es hablar de okupación. Estos son los datos y esto es lo que hay realmente. En España la okupación es la nada prácticamente. Son 16.000 viviendas de un parque de 27 millones de casas. No solamente es la nada, es la nada que sigue siendo la nada año tras año tras año. La okupación de viviendas está estancada. Lleva un 0,06% hace un año y hace dos y hace tres y hace cuatro y hace cinco años. No está yendo a más. De hecho, la okupación está yendo a menos. Estas son las causas judiciales, como acaba esto en tribunales. Y están viendo ustedes cada vez menos y menos y menos problemas de okupación en tribunales. Hay mucho ruido y pocas nueces.

Y después de presentados los datos, el punto de mira contra las casas de alarmas, a las que acusó, valga la redundancia, de alarmistas y de lucrarse, a su juicio, de una situación que es prácticamente anecdótica:

Recalcó que gracias al miedo generado en la sociedad, estas casas de alarmas habían podido adecentar más que notablemente su cuenta de ingresos:

Desde luego que la okupación es un problema para quienes están pagando todo esto un 80% más. Estos son casas de alarmas. Hay este seguro antiokupas y aseguradoras, cuidadito con esto. Porque no todas las aseguradoras están dando esto de seguro antiokupas. ¿Por qué? Porque muchas de ellas dicen, ya lo tiene usted, no hay que pagarlo de nuevo. El seguro antiokupas viene en esta cosa que probablemente usted ya paga, que se llama defensa jurídica en la póliza. Y eso le da a usted representación en litigios, le da a usted asistencia, le da a usted asistencia legal y le da a usted pago de peritos incluso si usted llega a juicio. Hay muchas aseguradoras que están vendiendo el seguro antiokupas. Un seguro que otras aseguradoras dicen usted ya paga. Es rentable la okupación, desde luego, pero no para usted.