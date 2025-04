Ayuso desarma el feminismo de cartón de Bergerot: “Me dan miedo sus ministros y sus errejones”

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a desarmar a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, en la Asamblea.

Como en todos los plenos, la política de extrema izquierda fue a insultar a la popular y a proclamar frases vacías, en lugar de interpelar su gestión o proponer nuevas medidas que redunden en un beneficio para los madrileños.

La respuesta de Ayuso fue echar en cara el feminismo de pancarta del que hace gala la izquierda española, que solo utilizan como arma arrojadiza para obtener votos. Por eso, afeó que sus intervenciones no se enfocaran en su gestión, sino en su vida privada.

Pero lo fuerte vino después. Ayuso, fiel a su estilo mordaz, además de señalar los ataques personales, pasó al ataque al confesar que le daba “miedo” que personas del PSOE o de Más Madrid acudieran a las inauguraciones, por el riesgo que representarían para las chicas que integran Nuevas Generaciones, la sección juvenil del Partido Popular.

“Tampoco espero de un partido como el suyo, de la izquierda machista de esta Asamblea, que nunca me venga a hablar de nada político, pudiendo hablar de mi entorno personal, de mi novio, de cómo vivo, de lo que hago o dejo de hacer. Son ustedes un ejemplo de feminismo tal, que me da hasta miedo que coincidamos en ningún tipo de inauguración, no sea que las chicas de Nuevas Generaciones se encuentren o con los ministros o con los errejones”.