Retahíla de zascas de Ayuso a la recadera faltona de Sánchez en Madrid: «¡Mentirosa, sectaria, das vergüenza!»

Es lo de todos los plenos en la Asamblea de Madrid.

La socialista Mar Espinar va con la clásica pregunta pegote para interpelar a la presidenta madrileña, a Isabel Díaz Ayuso, pero en realidad aprovecha la cuestión para meterse en otros terrenos.

Y este 24 de abril de 2025 la cuestión iba en torno a las universidades privadas, pero poco a poco la diputada del PSOE se fue desviando del carril hasta meter el tema del ático o de los áticos de la dirigente de la Puerta del Sol:

Mire, es una vergüenza poner en riesgo a nuestras universidades públicas. Tiene que dejar de intentar ganar dinero con todo lo que toca. Es obsceno, señora Ayuso. Mire, desgraciadamente no conoce la vergüenza. Por eso ya no sorprende ni su ridículo cuando intenta apropiarse una vez más de medidas del Gobierno de España que favorecen a Madrid, como es la ampliación de la línea 3 del Metro. Ni su hipocresía cuando lamenta la muerte del Papa cuando usted le criticó en vida siguiendo a sus amiguitos ultras. Pero mire, ya que está metida en su papel de devota plañidera, recuérdele a su entorno el cumplimiento del Sexto Mandamiento. Se lo voy a recordar, que lleva más tiempo de plañidera que de devota. No robarás.

El Partido Socialista no tiene nada en contra de las universidades privadas. ¿Por qué miente tanto? Hágame el favor de mirarse eso. El Partido Socialista jamás criticará a las universidades privadas de calidad que han convivido con las públicas en el ecosistema educativo de nuestra región. Ahora, lo que no vamos a permitir es que usted traiga una plaga de langostas que acabe con todo. Mire, a usted el único ascensor social que le importa es el que le ha llevado de su piso de Malasaña a su aticazo en Chamberí. Bueno, a sus dos áticos en Chamberí . Por dos millones de euros, señora Ayuso. ¿Paga o es usted una inquiokupa? Mire, por eso quiere convertir la universidad en un negocio. Por eso pone alfombras rojas a los chiringuitos que cuentan con informes negativos sobre su legitimidad académica. Ese es el debate, señora Ayuso. ¿Con quién está compartiendo el borrador de la nueva ley de universidades? ¿Con los rectores de las universidades públicas? ¿O con los empresarios, señora Ayuso?

Eso sí, cuando le tocó el turno de réplica a la jefa del Ejecutivo regional, la recadera de Pedro Sánchez en la Cámara autonómica se llevó su buena ración de estacazos:

Madre mía, el nivel en el que ha dejado usted al Partido Socialista en esta Cámara. Le digo que llevo muchos años, nunca había visto algo semejante. Yo creo que es por su complejo, ya que a usted no le ha votado nadie. Ni la militancia, ni los votantes socialistas en las urnas. El pueblo de Madrid no le ha puesto ahí. Debe llevar un complejo encima que solo le permite leer los argumentarios de Óscar ParadorEs y de lo que le viene de La Moncloa. Y precisamente me habla de robar a mí ahora que se cumple el aniversario del amor, cuando el dos del presidente del Gobierno, la mujer del presidente del Gobierno, que es la única que se ha lucrado con la universidad pública y con los títulos, y no digamos toda la organización y la mitad de su Consejo de Ministros, que están todos en los tribunales. Tápese un poco, que da vergüenza.

Usted me habla de las universidades cuando nunca han estado tan financiadas como ahora. Destinamos más del 4% de nuestros presupuestos en la Comunidad de Madrid. Esta mentirosa, que no es capaz de reconocer que nosotros no destinamos un euro a la universidad privada. Son tan mentirosos, que acaba de decir su vicepresidenta que las universidades privadas son chiringuitos que regalan los títulos. Hay que tener la cara de cemento armado para decirlo a ustedes después de las que han armado. Tenemos tres veces más alumnos en la universidad pública. El verdadero problema de la universidad pública son ustedes, con sus leyes sectarias como la LOSU, con su pretendida reducción de la calidad para igualar a la baja a todo el mundo. Para que todo el mundo tenga un título que no valga para nada. Es para hacer lo que hacen ustedes la universidad pública, solamente para esto. Pero no buscan su excelencia, su calidad, que siga creciendo.