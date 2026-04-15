¡Surrealista! No se pierdan el argumento racista de Ione Belarra (Podemos) con el que defiende la regularización masiva de inmigrantes

¿Quién le escribe las intervenciones a Ione Belarra?

La portavoz de Podemos en el Congreso de los Diputados perpetró un momentazo que ya es viral por conseguir, justamente, el efecto contrario

La secretaria general del partido morado defendió la regularización extraordinaria masiva de cientos de miles de inmigrantes en situación irregular con un argumento que dejó perplejos a muchos observadores.

Belarra no se limitó a hablar de justicia social o derechos laborales. En un vídeo difundido por ella misma, lanzó directamente este mensaje con tintes racistas:

Hoy celebramos la aprobación definitiva de la regularización extraordinaria de cientos de miles de personas que hasta hoy estaban trabajando en nuestro país sin derechos. Hoy, a partir de hoy, podrán comenzar a trabajar con derechos. Esta es una medida de pura justicia social que va dirigida a quienes trabajan en un restaurante a 50 grados sin papeles, a quienes descargan por unos pocos euros camiones en Mercamadrid, a las internas que se exponen a todo tipo de violencias trabajando sin papeles en las casas de este país, que recogen fresas en el campo de Huelva. A todas ellas, a todos ellos, esta medida es vuestra. Por si alguien no os lo ha dicho, sois bienvenidos y bienvenidas en este país. Queremos que estéis aquí, que trabajéis con nosotros y que tengáis derechos. Por eso estamos muy satisfechas de haber realizado este trabajo.

Y presumió de haber puesto de rodillas al PSOE para sacar adelante esta medida:

Como sabéis, esta regularización se produce después de que haya cientos de miles de trabajadores institucionales. Y trabajadoras sin derechos trabajando en este país. Después de que la plataforma Regularización ya recogiera más de 800.000 firmas que respaldaban esta medida, después de que el Gobierno bloqueara la ILP con estas firmas durante años en este Congreso y después de que Podemos condicionara su negociación con Juntos por Cataluña y con el PSOE para la delegación de competencias migratorias en Cataluña a que antes se aprobara esta regularización. Creo que es un ejemplo de que cuando la política institucional y la sociedad civil organizada trabaja juntas, pelea juntas, las cosas se consiguen y se pueden hacer. Hoy en este país se transforma gracias a darnos la mano de los movimientos sociales y de ponernos en nuestro sitio cuando toca negociar con el PSOE. Hoy creo que se vuelve a demostrar que el método Podemos funciona.

En esa misma rueda de prensa, Ione Belarra, que fue cuestionada por nuestro compañero Bertrand Ndongo por las dudas que generaba la regularización masiva

La de Podemos, lejos de responder, recriminó al periodista, como si además hubiese sido él, que hiciese publica la dirección de la periodista Sarah Santaolalla, algo que hizo el comunicador Vito Quiles.