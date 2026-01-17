Si el Gobierno lo permite

Estados Unidos prepara un castigo histórico para España

Archivado en: Economía

Estados Unidos ha pasado de la advertencia diplomática a la amenaza directa.

Washington estudia cerrar sus puertos a los buques españoles como represalia por la decisión del Gobierno de España de negar escalas a barcos que transportan armamento con destino o procedencia de Israel.

La investigación la lidera la Comisión Federal Marítima, que analiza si las restricciones españolas están creando condiciones “desfavorables” para el comercio estadounidense, algo que podría justificar medidas correctivas extremas. Entre ellas: multas de hasta 2,3 millones de dólares por cada buque, limitaciones de carga e incluso prohibiciones de entrada a puertos de EE. UU.

El foco está puesto en Algeciras y en la política del Gobierno español, que mantiene el bloqueo a estas escalas pese al impacto potencial sobre navieras, exportaciones y empleo portuario.

Para Estados Unidos, no es solo una cuestión política: es comercio exterior, logística estratégica y seguridad. La propia Comisión ha pedido información urgente a operadores y navieras para cuantificar los daños, y ha dejado claro que la decisión final llegará pronto.

La pregunta es evidente: ¿Está el Gobierno dispuesto a poner en riesgo el acceso de España al mayor mercado portuario del mundo por una decisión ideológica? ¿Quién pagará la factura si Estados Unidos cumple su amenaza?

Porque una cosa está clara: cuando se juega a la política internacional sin medir consecuencias, el golpe acaba llegando… y esta vez puede llegar por mar.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

TELEVISORES

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Auriculares E-Readers Prismáticos y telescopios Televisores
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]