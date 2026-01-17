María García Fuster (VOX): «Los médicos no piden privilegios, piden dignidad para que no se hunda nuestra sanidad»

La sanidad española está en la UCI, y no por falta de profesionales, sino por el desprecio sistemático de una clase política más preocupada por sus chiringuitos que por quienes nos salvan la vida. Este 14 y 15 de enero, los médicos vuelven a las calles en una huelga histórica, y mientras el Gobierno mira para otro lado, VOX ha dado un paso al frente para liderar la defensa de nuestros facultativos.

​La portavoz nacional de Sanidad de VOX, María García Fuster, ha comparecido hoy junto a los líderes de Metges de Catalunya con un mensaje cristalino: se acabó el abusar de la vocación de los médicos. La formación de Santiago Abascal no solo apoya el parón, sino que exige una medida que la «derechita cobarde» y la izquierda progre han evitado durante décadas: un Estatuto Médico propio.

​»No son privilegios, es justicia»

​García Fuster ha sido demoledora en rueda de prensa. Tras años de recortes, agendas infinitas y un maltrato institucional que empuja a nuestros mejores cerebros al exilio, la diputada ha recordado que los médicos son la «punta de lanza» de nuestro sistema.

​»Llevan décadas ninguneados y vapuleados. La clase política abusa de su entrega y sacrificio», denunció Fuster.

​La propuesta de VOX es clara: los médicos deben ser interlocutores directos en sus negociaciones laborales. ¿Quién mejor que un cirujano para saber qué falta en un quirófano? ¿Quién mejor que un médico de familia para denunciar el colapso de las urgencias? Para VOX, el actual modelo de negociación colectiva diluye la voz del experto en un mar de burocracia sindical que no entiende de guardias de 24 horas ni de la responsabilidad de tener una vida en las manos.

​El separatismo y la izquierda, en evidencia

​Mientras el Ejecutivo de Pedro Sánchez y los socios separatistas en Cataluña se llenan la boca hablando de «sanidad pública», la realidad es que la han convertido en un cascarón vacío. Incluso desde el sindicato de médicos se ha reconocido la valentía de la formación verde: Irene Bermell, vicesecretaria general de Metges de Catalunya, ha admitido que «solo VOX se preocupa de que toda la profesión facultativa esté en pie de guerra» para defender sus derechos en todo el Estado.

​Una sanidad «robada» que hay que recuperar

​Para VOX, este conflicto trasciende las siglas. «Esto no va de colores políticos ni de ideologías, va de salud», sentenció García Fuster. La formación ya ha registrado una propuesta de resolución en el Parlamento de Cataluña y exige cambios legislativos inmediatos a nivel nacional.

​La advertencia es seria: si no hay un Estatuto Médico que reconozca las peculiaridades de la profesión, la sanidad pública que conocemos pasará a la historia. VOX se queda solo en la defensa de los médicos, demostrando que es el único partido dispuesto a dar la batalla cultural y de gestión frente a un sistema que ha «robado» la calidad asistencial a los españoles.