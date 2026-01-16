El mito del «este año sí»: por qué fallan los cambios alimentarios en enero

Cada año, millones de personas empiezan enero con la firme intención de «comer mejor», «ponerse a dieta» o «cambiar sus hábitos alimentarios». Sin embargo, este impulso inicial tiene un historial claro de abandono del 88% en la segunda semana de enero y muchos más siguen renunciando conforme avanza el mes.

La tradición de hacer propósitos al inicio del año es antigua y transversal, pero las cifras cuentan una historia implacable: la mayoría de las buenas intenciones no se sostienen en la realidad del día a día. Un estudio global de hábitos indica que cerca del 43 % de las personas esperan haber abandonado sus objetivos ya en febrero, y solo un reducido porcentaje consigue mantenerlos hasta más adelante en el año.

Esta realidad plantea una pregunta fundamental: ¿qué pasa entre la intención y la práctica diaria? Y, sobre todo, ¿por qué algunas consiguen cambiar su rutina y otras no?

Más allá de la motivación: por qué enero no es suficiente

La lógica de «empieza el año y todo cambia» es atractiva, pero también peligrosa. Al colocar toda la energía en el inicio, se ignora la realidad cotidiana: horarios exigentes, falta de planificación y decisiones rápidas que privilegian la comodidad sobre la salud. Por eso, el problema no es la falta de intención, sino la ausencia de sistemas que sostengan los cambios.

En España, aunque solo aproximadamente una de cada cinco personas declara haber seguido algún tipo de dieta durante el último año, el impulso por mejorar la alimentación domina las conversaciones de enero. Sin embargo, muchos de estos intentos no se traducen en hábitos reales porque dependen demasiado de la fuerza de voluntad y no lo suficiente de la rutina diaria.

«Cada enero se observa el mismo patrón: objetivos poco realistas y enfoques demasiado restrictivos», explica Cristina Garcia, chef y experta culinaria de HelloFresh en España. «La culpa o la presión social nos llevan a soluciones drásticas, como eliminar grupos de alimentos o seguir dietas que no se adaptan a nuestro estilo de vida. Lo que realmente funciona es introducir pequeños cambios sostenibles: planificar mejor las comidas, cocinar más en casa y tener opciones equilibradas a mano. Eso es lo que permite crear rutinas duraderas sin necesidad de prohibiciones».

A nivel global, la evidencia es consistente: las resoluciones de año nuevo, incluidas las relacionadas con la alimentación, tienen tasas de abandono extraordinariamente altas. Estudios muestran que aproximadamente el 80% de las resoluciones se abandona para febrero, y que solo un pequeño porcentaje de personas mantiene sus objetivos a largo plazo.

Este patrón —comenzar con fuerza, pero sin apoyo estructurado— se refleja en que la motivación inicial desaparece cuando el ritmo de vida choca con las decisiones alimentarias de cada día.

Por qué la organización —y no la fuerza de voluntad— explica quienes logran mejorar su alimentación

Los patrones de comportamiento muestran que quienes tienen éxito no dependen de promesas, sino de estrategias que simplifican la toma de decisiones. Organizar las comidas, pensar con antelación en las cenas de la semana o reducir la improvisación diaria son ejemplos de acciones que, en la práctica, generan resultados tangibles.

«La fuerza de voluntad es limitada», señala Garcia. «Si todo depende de tener ganas o motivación, es muy fácil abandonar. Lo que realmente marca la diferencia es la planificación. Cuando el menú de la semana está resuelto y las decisiones están tomadas de antemano, comer bien deja de ser un esfuerzo y se integra de forma natural en la rutina».

Entender por qué las personas recurren a herramientas o sistemas que les facilitan la rutina alimentaria no solo ilumina el fenómeno estadístico, sino que resalta que la barrera no está en el deseo de hacerlo bien, sino en poder traducir ese deseo a la vida real.

Repetición y consistencia: hábitos que dejan huella

La evidencia psicológica y del comportamiento indica que los cambios duraderos no surgen de actos puntuales, sino de sistemas de repetición y consistencia. Las personas que sostienen hábitos saludables son aquellas que han encontrado formas de integrarlos en su vida cotidiana, de manera que ya no dependen de recordatorios o de fuerza de voluntad, sino de una rutina bien establecida.

Los primeros efectos de una mejor organización no tardan en aparecer. «Lo primero que notan muchas personas es una mayor sensación de orden», explica Garcia. «Planifican mejor las cenas, reducen la improvisación y dejan atrás el ‘¿qué cenamos hoy?’ de última hora. También cocinan más en casa, incluso quienes antes apenas lo hacían, porque descubren que con instrucciones claras y todo preparado es mucho más sencillo de lo que pensaban».

Otro cambio habitual es la incorporación de mayor variedad en la dieta, sin que ello suponga un esfuerzo adicional. «Muchas personas se animan a probar ingredientes o recetas nuevas que antes no se planteaban, lo que ayuda a mantener el interés y la constancia», añade.

El reto, por tanto, no es empezar enero con fuerza, sino construir una rutina que tenga sentido —y encaje— con la vida real.

Una mirada hacia febrero y más allá

A medida que enero llega a su fin, las cifras vuelven a mostrar que aquellos que combinan intención con práctica diaria tienen más posibilidades de mantener sus cambios. La pregunta no es si se comienza con fuerza, sino si se es capaz de hacer del cambio una parte sostenible de la rutina.

«El mejor consejo es hacerlo fácil», concluye Garcia. «Si comer bien requiere demasiado esfuerzo, es difícil sostenerlo. Pero cuando la alimentación se integra en una rutina práctica, deja de ser una carga y pasa a formar parte natural del día a día. Ahí es donde los hábitos dejan de depender de enero y empiezan a durar todo el año».

Enero puede ser el mes en que arrancan las buenas intenciones, pero solo la constancia y la estructura diaria permiten que esas intenciones se transformen en hábitos reales que perduren.