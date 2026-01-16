‘24X7’

Aldama coge la cesta de las chufas y le da lo suyo a Sánchez, Zapatero y Ábalos

Archivado en: Periodismo Online

Más información

El hijo de Ábalos amenaza a Pedro Sánchez y destapa los chanchullos de Rodríguez Zapatero con el chavismo

El hijo de Ábalos amenaza a Pedro Sánchez y destapa los chanchullos de Rodríguez Zapatero con el chavismo

Las conversaciones por Whatsapp de la chavista Delcy y el comisionista Aldama

El hilo oculto entre el Gobierno Sánchez y la tiranía chavista: cómo Aldama informó a Delcy de los movimientos de la oposición venezolana en España

Cada vez que habla, tiemblan en la Moncloa y en Ferraz.

Víctor de Aldama ha reaparecido esta semana para desmontar los relatos en torno a los chanchullos del círculo de confianza de Pedro Sánchez, en especial los de José Luis Ábalos y José Luis Rodríguez Zapatero.

El comisionista tuvo un enfrentamiento con el hijo del exministro, Víctor Ábalos, en el que le preguntó dónde estaban los cuatro millones de euros que le había entregado a su padre. Tras esto, el expresidente del Zamora F. C. participó en el programa Horizonte, en el que cogió la cesta de las chufas y repartió con gusto contra el hijo y contra quien fue el hombre fuerte de Sánchez, contra el marido de Begoña Gómez y contra Zapatero.

Aldama advirtió de que ha visto pruebas de los chanchullos del expresidente con la dictadura chavista, y que «debería tener miedo».

Este y otros asuntos de actualidad son abordados por Alfonso Rojo en el 24×7 de este viernes, 16 de enero, junto al influencer Rubén CientoZero.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

TABLETS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]