Aldama coge la cesta de las chufas y le da lo suyo a Sánchez, Zapatero y Ábalos

Cada vez que habla, tiemblan en la Moncloa y en Ferraz.

Víctor de Aldama ha reaparecido esta semana para desmontar los relatos en torno a los chanchullos del círculo de confianza de Pedro Sánchez, en especial los de José Luis Ábalos y José Luis Rodríguez Zapatero.

El comisionista tuvo un enfrentamiento con el hijo del exministro, Víctor Ábalos, en el que le preguntó dónde estaban los cuatro millones de euros que le había entregado a su padre. Tras esto, el expresidente del Zamora F. C. participó en el programa Horizonte, en el que cogió la cesta de las chufas y repartió con gusto contra el hijo y contra quien fue el hombre fuerte de Sánchez, contra el marido de Begoña Gómez y contra Zapatero.

Aldama advirtió de que ha visto pruebas de los chanchullos del expresidente con la dictadura chavista, y que «debería tener miedo».

Este y otros asuntos de actualidad son abordados por Alfonso Rojo en el 24×7 de este viernes, 16 de enero, junto al influencer Rubén CientoZero.