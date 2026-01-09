¡Bombazo! La Audiencia Nacional abre diligencias para investigar a Zapatero por colaboración con el régimen de Maduro

Un bombazo en toda regla.

La Audiencia Nacional ha abierto diligencias previas para investigar al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por su presunta colaboración con la estructura criminal del régimen de Nicolás Maduro, tras la querella presentada por la asociación HazteOír.

El juez de instrucción número 6, Antonio Piña, ha dictado un auto en el que considera «procedente» incoar las diligencias y practicar las actuaciones esenciales para esclarecer los hechos, al tiempo que da traslado a la Fiscalía para que se pronuncie sobre la competencia del órgano judicial y la viabilidad de continuar con la investigación.

La querella, presentada el 5 de enero de 2026, llega justo después de la detención de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos (ocurrida a principios de enero), donde el líder chavista enfrenta graves acusaciones por narcoterrorismo, tráfico de drogas y blanqueo de capitales en el marco de lo que se ha denominado el Cártel de los Soles.

Según el escrito de la asociación, la actuación de Zapatero no se limitó a un mero papel político o diplomático, sino que habría contribuido de forma decisiva a apuntalar y facilitar la operativa internacional del régimen de Maduro, reforzando su capacidad de actuación, su cobertura exterior y su continuidad en el poder.

Entre los delitos que se le atribuyen figuran el tráfico de drogas, el blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal

La acusación se basa en varios elementos acumulados durante años como los numerosos encuentros directos y prolongados entre Zapatero y Maduro (y otros altos cargos como Delcy Rodríguez) desde 2016 hasta 2025, incluyendo visitas a Caracas incluso en momentos de máxima presión internacional sobre el régimen. También su rol como «mediador» y observador electoral en procesos cuestionados por fraude.

Tampoco hay que desdeñar el supuesto incremento patrimonial del expresidente y su entorno familiar desde 2014, que coincidiría temporalmente con la intensificación de sus vínculos con el chavismo (la querella cita cifras que elevarían su patrimonio inmobiliario familiar por encima de los 3,7 millones de euros en 2026).

También son tenidas en consideración las declaraciones en el marco del caso Koldo (Ábalos, Koldo García y Víctor de Aldama) que apuntan a la supuesta implicación de Zapatero en negocios venezolanos y presiones relacionadas con aerolíneas como Plus Ultra y Air Europa.

HazteOír solicita medidas cautelares muy duras contra Zapatero (retirada de pasaporte, prohibición de salida del país y comparecencias semanales) y pide la práctica de pruebas como comisiones rogatorias a EE.UU., certificación patrimonial completa, investigación de cuentas por la UDEF y análisis del SEPBLAC sobre operaciones sospechosas.