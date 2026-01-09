¡Trump ha obligado a liberar a los presos, no el inútil de Zapatero!

La narrativa que ofrece Caracas es bastante sencilla: Delcy Rodríguez decide liberar a los prisioneros por su propia voluntad, con el apoyo de mediadores afines como José Luis Rodríguez Zapatero. Sin embargo, la realidad es menos amable. La decisión ha sido impulsada por la presión directa de Donald Trump y del gobierno estadounidense. Y el que tenga dudas después de lo que hemos visto desde el pasado sábado día 3 de enero, es que es un cafre.

‘La Retaguardia’ de este viernes 9 de enero viene con la participación de los mejores analistas; el abogado Juanma Cepeda, Ángeles Ribes y el redactor de Periodista Digital, César Sinde, y nos lanzamos de lleno a este asunto.

En cuestión de días, Venezuela ha pasado de la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense a una transición supervisada desde la Casa Blanca, que incluye la liberación de un “número significativo” de presos políticos, entre ellos al menos cinco ciudadanos españoles que ya están volando hacia España. Aunque el chavismo intenta presentarlo como un “gesto nuestro”, las fechas y declaraciones dejan claro quién lleva la batuta en esta situación.

El papel de Trump: presión, condiciones y petróleo

Los acontecimientos recientes apuntan a un guion claro:

Operación militar estadounidense que culmina en la captura de Maduro , quien sería trasladado a suelo estadounidense para ser juzgado por narcotráfico y terrorismo.

, quien sería trasladado a suelo estadounidense para ser juzgado por narcotráfico y terrorismo. Juramento de Delcy Rodríguez como presidenta interina, respaldada condicionalmente por Washington y bajo el escrutinio de los halcones republicanos.

como presidenta interina, respaldada condicionalmente por Washington y bajo el escrutinio de los halcones republicanos. La Casa Blanca exige explícitamente la liberación de presos políticos, tanto venezolanos como extranjeros, como condición para: Reabrir completamente las relaciones diplomáticas. Facilitar negociaciones sobre el petróleo venezolano , crucial en el panorama energético global.



Medios internacionales han recogido declaraciones tanto de Trump como de altos funcionarios de su Administración, subrayando que la liberación de prisioneros formaba parte de las condiciones políticas impuestas a Delcy para evitar un aislamiento total y comenzar a discutir sobre transición y alivio a las sanciones.

Es decir: no es Zapatero quien impulsa estas liberaciones; es Trump quien las establece como una condición mínima para que el nuevo régimen chavista pueda ser considerado tratable.