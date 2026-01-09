Palos a la izquierda de pajarita que ahora apela al derecho internacional: Solo se les echa de una manera…

Arrancamos el año 2026 por una edición de ‘El Pentagrama’ accidentada, con Bertrand Ndongo confinado en su casa y con Rebeca Crespo presa del transporte público.

Pero no importa, porque el tema a tratar es demasiado importante y sobre todo, tremendamente visceral. Maduro, Trump, el petróleo, los presos políticos, Groenlandia, el comunismo… y las armas.

Un programa ya de por sí muy caliente en la Red que este viernes 9 de enero se pone absolutamente al rojo vivo.

Con Josué Cárdenas, Eduardo García Serrano y Carlos Paz, el fuegote está servido.

«Cuando los americanos hablan de América para los Estados Unidos, se refieren a todo el continente», es la doctrina que defiende Carlos Paz, crítico con el imperialismo desbocado de Donald Trump, al que asegura que solo le importa el nuevo orden mundial y nada los venezolanos.

Eduardo García Serrano por su parte le interesa mucho mandar a tomar tiempo fresco a esta izquierda de pajarita que ahora se llena la boca hablando de derecho internacional: «¡A tomar por el culo!»

Bertrand Ndongo asevera que el petróleo venezolano es el peor de la zona y que Trump no lo necesita, sino que se trata de un tema de lucha de poderes con Rusia y China.