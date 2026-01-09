David Alandete deja a cuadros a Iker Jiménez al detallar la reunión secreta de Delcy con Trump

Salen a la luz nuevas informaciones de la detención de Nicolás Maduro.

Iker Jiménez, habituado a las sorpresas en Horizonte, quedó literalmente “a cuadros” cuando David Alandete, corresponsal en Washington, desveló un dato que modifica la narrativa del llamado caso Delcy: la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez sostuvo una reunión secreta con Donald Trump en Estados Unidos antes de la detención de Nicolás Maduro, con fecha y lugar ya claramente definidos gracias a la investigación periodística.

No se trata de un simple episodio diplomático más en la convulsa relación entre Caracas y Washington. La información aportada por Alandete se conecta con varios aspectos críticos de la política española reciente: el papel de José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, el famoso episodio de Barajas con José Luis Ábalos, y la prolongada sombra de los negocios energéticos junto a las sanciones internacionales.

La noche en que ‘Horizonte’ se transformó en comité de crisis

La intervención de David Alandete en el programa de Cuatro tuvo lugar en un contexto marcado por una creciente tensión entre Estados Unidos y el régimen de Maduro. Esto se debió a operaciones contra narcolanchas asociadas al entramado venezolano y la advertencia de que Washington ya maneja “objetivos de ataque” dentro del país latinoamericano.

En este escenario, el periodista detalló que:

La reunión entre Delcy Rodríguez y Trump se llevó a cabo en territorio estadounidense, con fecha y lugar concretos ya identificados por fuentes diplomáticas e inteligencia consultadas por medios españoles.

se llevó a cabo en territorio estadounidense, con ya identificados por fuentes diplomáticas e inteligencia consultadas por medios españoles. El encuentro habría tenido lugar en la etapa previa a la detención de Nicolás Maduro , dentro de una serie de contactos discretos que buscaban explorar soluciones políticas y garantías para el entorno del mandatario venezolano.

, dentro de una serie de contactos discretos que buscaban explorar soluciones políticas y garantías para el entorno del mandatario venezolano. La intervención de figuras políticas europeas, destacando especialmente a Zapatero, se habría cruzado con esta agenda reservada desde Washington, lo que podría explicar ciertos movimientos posteriores del chavismo y sus aliados internacionales.

Mientras Jiménez mostraba su asombro, Alandete enfatizaba que estos datos no se alinean con el relato oficial que durante años ha sostenido el chavismo. Este presentaba a Trump como un enemigo absoluto sin canales para un diálogo significativo. La imagen propagandística de Delcy como bandera antiimperialista queda comprometida ante la evidencia de que también navegaba por las aguas del despacho cerrado con el entonces presidente estadounidense.

De Barajas a Washington: la larga sombra de Delcy en la política española

Las revelaciones sobre el encuentro entre Delcy y Trump adquieren mayor sentido si las situamos junto a otro momento clave: la madrugada del 20 de enero de 2020 en el aeropuerto Madrid–Barajas, cuando la vicepresidenta venezolana, bajo sanciones europeas que le prohibían pisar suelo comunitario, hizo escala y se reunió con el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos.

Aquel episodio, inicialmente restado importancia como un “simple cruce en el aeropuerto”, terminó convirtiéndose en un escándalo con repercusiones políticas y judiciales:

Supuso un quebrantamiento evidente del espíritu de las sanciones europeas contra los dirigentes del régimen venezolano.

contra los dirigentes del régimen venezolano. Desató interrogantes sobre si existía una negociación encubierta respecto al futuro de Maduro, los intereses petroleros o algún tipo de contrapartida política.

Situó a Zapatero en el centro del escenario político, como hombre cercano a Caracas y figura clave para promover la inserción internacional de Delcy Rodríguez frente a las presiones provenientes tanto de Estados Unidos como parte de la UE.

Las nuevas informaciones sobre su reunión secreta con Trump añaden una capa adicional al asunto: si Delcy estaba negociando por partida doble —Washington por un lado y aliados europeos como España por otro—, entonces toda la fotografía general cambia. España no aparece únicamente como mediador humanitario o garante del diálogo; ahora se convierte en un actor inmerso en un juego geopolítico mucho más amplio, donde confluyen petróleo, sanciones, operaciones clandestinas e intentos desesperados por sobrevivir ante un régimen acorralado.

Zapatero, Delcy y el tablero interno español

El aspecto más inquietante para Madrid es aquel que señala un posible “plan de Zapatero para impulsar a Delcy Rodríguez” como figura clave para una transición o consolidación del chavismo. Varios análisis publicados han ido desgranando esta teoría.

Este supuesto plan buscaba otorgar a Delcy una imagen internacional aceptable ante ciertas cancillerías europeas. Sin embargo, chocaría frontalmente con la postura intransigente adoptada por la Administración Trump, reacia a validar cualquier salida que mantuviera intacto el núcleo del poder chavista. En este choque entre agendas: