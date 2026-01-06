Si la chavista Delcy traicionó a Maduro, ¿por qué no va a entregar a Zapatero?

Dicen que anda asustado; que al socialista José Luis Rodríguez Zapatero no le cabe un cacahuete a martillazos.

Por lo visto, habla mucho con Pedro Sánchez y ha consultado con el exjuez Garzón, el condenado por prevaricador que también se ha llevado un montón de pasta a la sombra de los chavistas.

Zapatero tiene motivos de sobra para estar preocupado estos días. Sobre sus actos no pesa una investigación: pesan tres, una de EEUU y dos de España.

Y es que su nombre ha aparecido tanto en la investigación por las relaciones con el narcotráfico de Venezuela, como en los tratos previos de Air Europa para implantarse en Venezuela como aerolínea estratégica, como —más allá del caso Koldo— en la investigación por presunto blanqueo de otra de las aerolíneas rescatadas por el Gobierno Sánchez: Plus Ultra.

Y hay indicios, señales confusas.

El negocio venezolano de sus hijas ha desaparecido misteriosamente de la red. ‘El Server’, la web de videojuegos que les regaló Nicolás Maduro, está ‘caída’ desde el pasado sábado

Maduro fue detenido el 3 de enero de 2026 por fuerzas estadounidenses en Caracas y trasladado a Nueva York, donde testificó ante un tribunal federal.

Reapareció alias Nicolasito, asustado y escondido, revelando que hubo traición hacia su padre el narco dictador Nicolás Maduro. pic.twitter.com/zFSR5v47Bw — ɛɖɢaʀ (@SoyVida77) January 4, 2026

En este nuevo escenario, Delcy Rodríguez, su vicepresidenta y mano derecha, asume el control interino por un periodo de 90 días que puede ser prorrogable.

La gran incógnita: si ella fue capaz de traicionar a Maduro para salvarse, ¿hará lo mismo con Zapatero y sus conexiones en España?

La mirada de España está llena de inquietud.

Delcy esconde secretos acumulados de años negociando con líderes socialistas. Su ascenso repentino, bendecido por Donald Trump en conversaciones anteriores, sugiere la posibilidad de un pacto.

Sin embargo, en Madrid, las sospechas se centran sobre Zapatero, con rumores acerca de negocios, mediaciones y favores al chavismo.

Faltan en la foto Zapatero, Sánchez, Ábalos, Garzón… https://t.co/tjWa7ue5pC — Alfonso Rojo López (@AlfonsoRojoPD) January 6, 2026

Delcy al mando: traición o supervivencia

Con 56 años y como hija de un guerrillero chavista, Delcy Rodríguez tenía bajo su control los ministerios de Hacienda y Petróleo. Maduro la apodaba su «tigre». El sábado 3 de enero, tras la irrupción de tropas estadounidenses, ella asumió el poder amparándose en el artículo 234 de la Constitución venezolana: ausencia temporal del presidente por un máximo de 90 días. La Asamblea Nacional, liderada por su hermano Jorge Rodríguez, tiene la capacidad de prorrogar este mandato.

En octubre de 2025, Miami Herald reveló que Delcy había ofrecido a EE.UU. liderar una transición sin Maduro, con su aprobación. Trump lo corroboró: mantiene conversaciones con ella como figura clave, aunque la considere ilegítima. Su objetivo es recuperar el petróleo expropiado por Hugo Chávez y atraer inversores estadounidenses. Una delegación financiera tiene previsto llegar a Caracas en marzo.

Desde Podemos, respiran más tranquilos. Fuentes del partido aseguran: «Antes Trump irá a por Zapatero». Se sienten menos amenazados por sus vínculos pasados con Caracas –los viajes realizados mediante CEPS y CELAG, así como una financiación indirecta negada pero admitida como ayuda chavista– que por los del PSOE. Pablo Iglesias advirtió a Pedro Sánchez: la caída de Maduro podría llevar a socialistas tras las rejas.

Conexiones de Delcy con el PSOE: el Delcygate y más

El 20 de enero de 2020, Delcy llegó al aeropuerto de Barajas cargada con maletas. Ignoró las sanciones Schengen impuestas por la UE debido a violaciones a los derechos humanos. Allí fue recibida por José Luis Ábalos, quien confesó que solicitó ver a Zapatero fuera del recinto aeroportuario. Tan solo doce días antes, Zapatero había viajado en un avión privado hacia Caracas para reunirse con ella y Maduro.

Las relaciones son personales y sólidas. Delcy llama a Zapatero «mi príncipe», manteniendo contacto telefónico frecuente. Además, Víctor Aldama, comisario político del PSOE, visitó a la vicepresidenta en Caracas usando aplicaciones cifradas. Justificaba estos acercamientos hacia Juan Guaidó. En diciembre de 2019, Ábalos firmó una carta invitando a Delcy, prometiendo medicamentos y apoyo para empresas españolas.

Los negocios son oscuros. Se ha descubierto que Zapatero utilizó su chalet en Aravaca para cinco reuniones relacionadas con transferencias de fondos desde Plus Ultra hacia Venezuela, las cuales están bajo investigación por blanqueo. Vendió esta propiedad en enero de 2026 tras recibir informes por parte de la Guardia Civil. Además, tuvo una reunión secreta con Julio Martínez, empresario vinculado a Plus Ultra, solo 72 horas antes que este fuera detenido por UDEF. Utilizaron un coche oficial del Ministerio del Interior y un móvil prepago para comunicarse.

El Gobierno español insiste en mantener diálogos tanto con Delcy, como lo hacía anteriormente con Maduro, así como con la oposición. En defensa de su figura, José Manuel Albares sostiene que gracias a Zapatero, se liberaron presos como el opositor *Leopoldo López. Críticas han surgido desde el PP hacia el ex presidente, respaldadas incluso por agradecimientos anteriores del propio Mariano Rajoy*.

Conexión clave Detalle Fecha aproximada Delcy-Zapatero Reunión Caracas, Palacio Miraflores Febrero 2020 Delcygate Barajas Recepción por parte de Ábalos; solicitud para ver a Zapatero Enero 2020 Plus Ultra Encuentros en chalet; rescate gubernamental 2023 Aldama-Delcy Visitas en Caracas; comunicación cifrada 2019-2020

Cerco a Zapatero: negocios familiares y mediador eterno

Durante diez años, Zapatero ha actuado como observador electoral en Venezuela. Los gastos relacionados con sus viajes son cubiertos por el régimen chavista. Como mediador oficial tras las elecciones fraudulentas de 2024, se convirtió en interlocutor ante el chavismo. Según afirma Aldama, tanto Sánchez como Zapatero estarían vinculados a una financiación ilegal del PSOE utilizando petróleo proveniente de Venezuela*.

Sus hijas habían establecido un negocio allí. Sin embargo, su presencia ha desaparecido prácticamente del entorno digital tras la caída de Maduro[user-provided]. La oposición exige respuestas al Gobierno sobre esta situación*.

Por cierto, fue gracias a fuentes que se enteró Pablo Iglesias del viaje realizado por Delcy. Al avisar a Sánchez sobre ello, este respondió: «ya lo sabía; no te preocupes». Podemos ha intentado desacreditar el reconocimiento otorgado a Guaidó y ha calificado a los opositores como golpistas*.

Una querella ha sido presentada contra Zapatero acusándolo de colaborar con «una estructura criminal vinculada a Maduro«. La oposición señala que el Gobierno está importando divisiones propias desde Venezuela*.

¿Qué sigue? Delcy tira de la manta o pacta con Trump

Ahora es Delcy quien dirige la transición política. Desde EE.UU., existe presión para lograr estabilidad sin caer en conflictos civiles*. Ella busca establecer diálogos con la oposición representada por María Corina Machado; sin embargo, Trump ya descartó esta opción debido a la falta de apoyo interno*. Algunos consideran que podría tratarse también de opositores exiliados en Florida vinculados al senador Marco Rubio.

En España, Iglesias advierte sobre los peligros que enfrentan tanto Sánchez como Zapatero frente al nuevo panorama político*. Desde Podemos creen que su exposición es mínima; ahora focalizan sus críticas hacia el PSOE*. En medio del silencio generalizado alrededor de Zapatero , Carlos Herrera intentó contactar con él sin éxito alguno*.

Si Delcy decidió traicionar a Maduro ante las ofertas provenientes desde Washington –petróleo e inversiones– ¿tendrá reparos en destapar secretos ocultos? Los archivos guardados en Miraflores contienen información comprometedora relacionada con España. Aunque Albares descalifica las críticas del PP como absurdas, la presión judicial avanza sin tregua.

Venezuela vive momentos convulsos. Mientras tanto España aguarda expectante. Ahora es Delcy quien decidirá si se lleva consigo al ex presidente o si logra mantener respirando al sanchismo. Con Trump actuando como árbitro y Rubio detrás[*9], todo parece girar alrededor del petróleo y los secretos españoles que penden sobre un hilo.

¿Traición en cadena?

Detención de Maduro ocurrió sábado; declaración al día siguiente en Nueva York.

ocurrió sábado; declaración al día siguiente en Nueva York. Asunción interina por parte de Delcy mientras negocia directamente con Washington.

mientras negocia directamente con Washington. Silencio total alrededor del ex presidente mientras avanza una querella.

Desde el PSOE defienden sus conexiones asegurando que son mediaciones positivas.

Desde Podemos alertan: «Antes irán contra Zapatero».

El tablero político cambia velozmente. La supervivencia política de Delcy podría depender directamente si decide entregar o no aliados estratégicos.

España espera conteniendo el aliento ante lo que pueda surgir desde Caracas.