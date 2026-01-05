Primera querella contra Zapatero por sus vínculos con la narcodictadura venezolana

La asociación Hazte Oír ha presentado una querella criminal ante la Audiencia Nacional contra el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, acusándolo de colaborar con la estructura criminal del régimen de Nicolás Maduro.

Esta acción legal, presentada este domingo, se basa en presuntos delitos de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La iniciativa surge apenas unos días después de la detención del dictador Maduro por fuerzas estadounidenses, un acontecimiento que ha reavivado el interés sobre las redes internacionales que apoyan al tirano venezonalo y sus cómplices.

La querella se apoya en el análisis de la acusación estadounidense contra Maduro, que fue actualizada tras su captura por cargos de narcoterrorismo y tráfico de drogas. Según la organización, Zapatero no desempeñó un papel meramente diplomático o político convencional; al contrario, habría jugado un papel clave al apoyar y facilitar las operaciones internacionales del régimen chavista. Hazte Oír sostiene que esta colaboración fortaleció la capacidad de la dictadura de Venezuela para actuar, su cobertura internacional y su permanencia en el tiempo. La relación entre Zapatero y Maduro debe ser considerada no solo como un vínculo político o diplomático aislado, sino como una interacción sostenida con una estructura que operaba como una organización criminal estatal.

En el documento de la querella se detallan varios delitos concretos del Código Penal español atribuibles a Zapatero. En primer lugar, se le acusa de tráfico de drogas conforme a los artículos 368 y siguientes del Código Penal. En segundo lugar, se le imputa blanqueo de capitales según el artículo 301 del mismo código. Por último, se le acusa de pertenencia a organización criminal según lo estipulado en el artículo 570 bis del Código Penal. Estos delitos son competencia exclusiva de la Audiencia Nacional, tribunal especializado en asuntos relacionados con narcotráfico y organizaciones criminales con ramificaciones internacionales.

La querella resalta que Zapatero es uno de los 64 investigados en un expediente judicial abierto en Nueva York por sus supuestos vínculos con el régimen chavista. En esa lista hay otros dos españoles y conocidos referentes de la izquierda internacional que habrían desempeñado un papel activo para ofrecer a la dictadura venezolana una imagen democrática en foros globales. Hazte Oír considera a Zapatero un colaborador necesario en las actividades ilícitas por las cuales se acusa a Maduro y solicita que sea investigado en España.

La relación personal que trasciende lo institucional

Un aspecto especialmente significativo en la querella es la relación entre Zapatero y Delcy Rodríguez, quien ha sido vicedictadora del régimen y ahora sucesora de Maduro. El expresidente español, en una conversación con el exministro José Luis Ábalos que salió a la luz pública, se refería a ella como su amiga. Esto evidencia, según sostiene Hazte Oír, un vínculo personal que va más allá del ámbito estrictamente institucional. Este detalle refuerza la argumentación sobre cómo la colaboración de Zapatero con el régimen superaba lo que podría considerarse como una función diplomática legítima.

La asociación destaca que Zapatero ha estado involucrado, ya sea directa o indirectamente, con la organización liderada por la dictadura chavista y vinculada al Cártel de los Soles, una importante estructura internacional dedicada al narcotráfico. Esta conexión es central para los cargos formulados contra él, ya que asocia directamente al expresidente español con lo que Hazte Oír describe como una red criminal internacional dedicada al tráfico de drogas y al blanqueo.

Hasta ahora, ni Zapatero ni su círculo cercano han emitido una respuesta pública ante esta querella. Sin embargo, fuentes próximas al PSOE han calificado esta acción legal como una estrategia política sin fundamento jurídico. Esta caracterización refleja la polarización existente alrededor del caso: mientras la izquierda ve esta querella como un ataque partidista, la derecha considera que es una investigación legítima sobre presuntos delitos graves.

La Audiencia Nacional ahora deberá decidir si admite a trámite esta querella. Expertos jurídicos apuntan que para avanzar será necesario aportar pruebas concretas más allá de las alegaciones. Hazte Oír asegura haber reunido tales evidencias tras semanas de trabajo jurídico junto a vías legales en Estados Unidos. La organización ha anunciado públicamente un conjunto más amplio de acciones judiciales contra Zapatero; esta querella es solo la primera.

El contexto político y la historia de Zapatero en Venezuela

El expresidente socialista ha justificado siempre su presencia en Venezuela por presuntas labores de mediación entre la dictadura y la oposición. La oposición venezolana ha denunciado que esa mediación siempre ha sido en realidad un aval implícito a una dictadura que ha violado sistemáticamente los derechos humanos y padeceuna corrupción generalizada.

Hazte Oír, conocida por sus campañas a favor de la vida de las personas no nacidas y por plantar batalla contra otras políticas izquierdistas, sostiene firmemente que lo sucedido en Estados Unidos no puede quedar allí. La organización argumenta que si hay indicios claros sobre una red criminal dedicada al narcotráfico y quienes facilitaron su operativa e impunidad internacional deben ser objeto de investigación hasta las últimas consecuencias. Esta postura refleja una estrategia más amplia por parte de Hazte Oír para llevar al ámbito judicial sus confrontaciones políticas con figuras del espectro izquierdista.