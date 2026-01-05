Ayuso: «¿Lo mejor que ha enviado España a Venezuela es a Zapatero para verificar las elecciones?»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, arranca fuerte el 2026 con una entrevista en el programa Espejo Público de Antena 3 donde ha denunciado sin complejos el cinismo de la izquierda tras la detención del narcodictador Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos. Ayuso ha recordado que los mismos que ahora braman por la democracia son los que han callado durante décadas ante las atrocidades cometidas por la dictadura chavista. La presidenta madrileña ha vuelto a denunciar las inconfesables relaciones de buena parte de la izquierda española con la dictadura venezolana y su apoyo y justificación permanente de este régimen tiránico.

Ayuso ha reiterado que “el mundo mira a María Corina Machado como líder indiscutible de Venezuela. Ha pagado el precio de estar un año encerrada por ganarle las elecciones al tirano con el silencio de la izquierda. Zapatero y otros han blanqueado al régimen y han permitido que rusica, China o Irán se hayan liucrado con la vida de los venezolanos. Y España ha estado mirando para otro lafo porque se han lucrado con esto. No puede ser que España en política exterior haya tomado decisiones a espaldas del parlamento y del Pueblo Español”.

La presidenta madrileña ha criticado que España no se haya posicionado claramente a favor de la libertad y la democracia en Venezuela ante una narcodictadura y se pregunta «¿Cómo es posible que lo mejorcito que hayamos enviado a ese país es a Zapatero para verificar las elecciones?.¿Cuanta gente tiene que morir en Venezuela para que se haga algo contra esta narcodictadura?».

Sobre el argumentario de la izquierda de que la intervención en Venezuela por parte de Estados Unidos es por el petróleo, Ayuso ha recodado que «los que hablan del petróleo de Venezuela callan que durante años, China o Rusia a través de Cuba se han lucrado con él. El petróleo tiene que ser de los venezolanos. Habrá que dar un voto de confianza a quien hace algo. Desde luego, quien no ha hecho nada es la UE y el Gobierno de España»