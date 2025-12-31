‘Terminator’ Serrano vuelve a poner en su sitio a otra tertuliana progre

Alfonso Serrano está más suelto que Lassie. Y eso deja desencajado al ‘star system’ del progresismo patrio, acostumbrado a dictar lo que se puede o no se puede decir.
La mano derecha de Isabel Díaz Ayuso no se corta un pelo a la hora de repartir zascas en cantidades industriales. Si hace unas semanas ponía en su sitio al podemita Pablo Fernández por acusar al PP de Madrid de ser nada menos que «terroristas sanitarios», este martes ha sido la tertuliana progre Maria José Pintor la que ha tenido que escuchar de Serrano lo que no quiere oir: en el PP no necesitan el permiso de la redactora jefe de Público para ejercer la libertad de expresión.
Y es que en una conexión que hacía Serrano en directo con el programa de Nacho Abad, Pintor se puso a defender a capa y espada al Gobierno de Sánchez con el argumentario habitual del equipo de opinión sincronizada sobre los casos de corrupción que afectan al PSOE, al Gobierno y hasta a la familia de Pedro Sánchez. Ante esto, Alfonso Serrano le soltó:
Bien, lo que voy a hacer es pedirle a los servicios de prensa de mi partido que le envíe a esta señora una lista de qué personas del Partido Popular podemos hablar en nombre del Partido Popular, que a ella le parezcan bien. Y yo, no sé por qué, no tengo esa condición. Yo soy muy flexible y me adapto al nivel del interlocutor que tengo. Lo he hecho toda mi vida. Eso para empezar. En segundo lugar, le repito: no vamos a estar consintiendo que gente de la izquierda política o mediática nos digan cómo pensar, qué decir o cómo argumentar nuestra defensa. Yo entiendo cuál es su papel y entiendo que es un momento muy difícil para quienes defienden a este Gobierno, sí de mafiosos, tener que hacer el papelón que algunos de ustedes están haciendo permanentemente. Pero la realidad es que usted está diciendo ahora de bulos, de cosas, de falsedades. Es lo que nos decían a nosotros cuando hace dos años nos fuimos a la Fiscalía Anticorrupción. Es lo que nos decían ustedes y el Partido Socialista cuando arrancamos en el Senado una comisión de investigación sobre el caso Koldo, de la cual ha salido muchísima, muchísima información que hoy está en algunos autos judiciales y que se ha descubierto en el seno de esa comisión. Hemos descubierto cómo ha mentido Ábalos, cómo ha mentido Cerdán, gente que venía arropada por su partido y que ahora están absolutamente solos y en la cárcel. Esos bulos de los que usted hace referencia eran lo mismo que nos decían hace, como digo, dos y tres años. Y hoy es el mayor caso de corrupción de un gobierno en ejercicio en la historia de la democracia española.
La izquierda no nos va a decir cómo pensar ni qué denunciar.
Están haciendo un papelón defendiendo esta degradación del sanchismo.
Ya tildaron de bulos lo que ahora es verdad judicial.@SerranoAlfonso en @EnBocaDe_Todos pic.twitter.com/fqr4SXTjrN
