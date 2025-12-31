‘Terminator’ Serrano vuelve a poner en su sitio a otra tertuliana progre

Bien, lo que voy a hacer es pedirle a los servicios de prensa de mi partido que le envíe a esta señora una lista de qué personas del Partido Popular podemos hablar en nombre del Partido Popular, que a ella le parezcan bien. Y yo, no sé por qué, no tengo esa condición. Yo soy muy flexible y me adapto al nivel del interlocutor que tengo. Lo he hecho toda mi vida. Eso para empezar.

En segundo lugar, le repito: no vamos a estar consintiendo que gente de la izquierda política o mediática nos digan cómo pensar, qué decir o cómo argumentar nuestra defensa. Yo entiendo cuál es su papel y entiendo que es un momento muy difícil para quienes defienden a este Gobierno, sí de mafiosos, tener que hacer el papelón que algunos de ustedes están haciendo permanentemente. Pero la realidad es que usted está diciendo ahora de bulos, de cosas, de falsedades. Es lo que nos decían a nosotros cuando hace dos años nos fuimos a la Fiscalía Anticorrupción.