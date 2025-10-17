¡Qué momentazo! Alfonso Serrano (PP) electrocuta en segundos a Sarah Santaolalla a cuenta de sus pingües ingresos en TVE

Fue a por lana y salia trasquilada.

Sarah Santaolalla, la ‘charo tertuliana’ colocada por el sanchismo en todas las televisiones, especialmente en TVE, quiso tener su momento de gloria a costa de Alfonso Serrano, senador del Partido Popular.

Se debatía en el programa ‘Todo es Mentira’ (Cuatro) sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, el empresario Alberto González Amador y la periodista quiso buscarle las vueltas al político conservador.

Sin embargo, este supo darle la vuelta al argumento y dejó a Santaolalla a la altura del betún.

La comunicadora ‘agradeció’ a Alfonso Serrano que gracias a su petición de investigación, ahora fuese la pareja de la presidenta madrileña la que estuviese al borde de tener que pagar un calvario judicial:

Al señor Serrano solo le puedo dar las gracias y la enhorabuena, porque gracias a su denuncia ante la Fiscalía, se abrió investigación de González Amador, de Alberto Quirón. Gracias a la denuncia y al trabajo del señor Serrano, pudimos incluso saber que la empresa, denunció a la empresa que pagó la comisión, Alberto González Amador, con el que luego se tomó una Coca-Cola, no sé si para pactar la defensa o no, pero gracias por su excelente trabajo, que hoy tenemos el caso de Alberto González Amador, que se va a sentar en un banquillo, el novio de su jefa, de la presidenta de la Comunidad de Madrid, y por unos cuantos delitos también. Y luego ya sabremos si ha recibido algún tipo de beneficio incluso de la Comunidad. Espero que disfrutasen aquella Coca-Cola.

La respuesta del senador del PP, colosal:

Sara, disfruto de las Coca-Colas que me pago yo, tanto como de todo el dinero que tú recibes de los impuestos de los españoles a través de Televisión Española.