¡Separatistas atacan a Vito Quiles en la UAB!

Otra vez ha quedado de manifiesto la intolerancia de los que después van dando lecciones.

Hoy se ha vivido otro capítulo vergonzoso en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Los independentistas han vuelto a utilizar la violencia para impedir un acto de la asociación constitucionalista S’ha Acabat!, en el que iba a participar el reportero Vito Quiles.

Ante las violentas acciones de los colectivos independentistas y ‘antifascistas’ —que, ataviados con banderas esteladas y palestinas, lanzaron huevos, tomates y otros objetos contra quienes querían asistir al evento—, los Mossos d’Esquadra tuvieron que intervenir para evitar que el conflicto escalara.

Quiles no ha podido acceder a la facultad donde se iba a realizar la conferencia convocada por S’ha Acabat!; sin embargo, ha intervenido en el campus, al aire libre.

“No venimos a sabotear ni a acabar con las libertades de nadie; venimos a ejercerla. Y es incomprensible cómo en una universidad pública, que debe ser el foro del debate, la discusión y el diálogo, lo que se está permitiendo hoy es la censura, la cancelación del que piensa distinto, así como los ataques unilaterales”, afirmó Quiles.

Cabe recordar que no es la primera vez que S’ha Acabat! sufre un boicot por parte de grupos radicales y de la propia UAB.

