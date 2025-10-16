Entrambasaguas suelta la bomba: “Hay cosas que no han aflorado y que preocupan mucho a Sánchez”

Alejandro Entrambasaguas (Madrid, 1998) es periodista de investigación. Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y comenzó su trayectoria profesional en OkDiario. En la actualidad, es jefe de investigación de El Debate y, además, colabora con varios programas de televisión en Telecinco y Cuatro.
Entre las exclusivas que ha publicado y que más repercusión han tenido se encuentran el caso Playbol, sobre la concesión de ayudas públicas a la fábrica de plásticos de los padres de Pedro Sánchez; los negocios opacos del exministro José Bono en la República Dominicana, o el dinero en paraísos fiscales del líder del independentismo catalán Jordi Cuixart.
Visita el plató de Periodista Digital para presentar, en Tiempo de hablar, su último libro, La Sagrada Familia: El ascenso meteórico del entorno de Pedro Sánchez, que versa sobre la corrupción del Ejecutivo, el partido y el círculo íntimo del presidente del Gobierno.
En su conversación con Alfonso Rojo ha dejado frases muy interesantes:
- El título ‘La sagrada familia’ es una metáfora sobre todo lo que rodea a Pedro Sánchez
- Nuestro trabajo sobre la corrupción socialista ha acabado en informes y resoluciones judiciales
- El periodismo es un estilo de vida, no desconecto
- El caso del hermano de Sánchez nació en la redacción de El Debate; verificamos el rumor de su absentismo laboral
- Nuestro vídeo sobre David Sánchez fue decisivo para la instrucción judicial del hermanísimo
- No soy un periodista que se queda en la redacción a la espera de un chivatazo
- He estado al lado del hermano de Sánchez y de otros implicados que no tenían idea de que los estaban investigando
- El periodismo de investigación es caro y requiere tiempo; he tenido el privilegio de haber tenido jefes que me permiten hacer mi trabajo
- La televisión es un arma de doble filo porque te permite difundir tu trabajo pero te expone
- Muchas personas del entorno de Sánchez se han dedicado a intentar desprestigiar nuestro trabajo
- Los contratos de Bernabé a través de red.es están llenos de irregularidades; Europa está investigando
- La línea peruana de Ábalos tiene más fuerza que nunca; las investigaciones siguen avanzando
- Aldama tiene muchas cartas bajo la manga; informaciones que ponen nervioso a Sánchez y al PSOE
- Ábalos llega al abogado José Aníbal gracias a un periodista que a cambio, pactó la entrega de informaciones sobre el CNI
- La trama va a seguir creciendo, esto va a acabar como otros casos de corrupción: con pactos y con los protagonistas contando todo
- Zapatero fue uno de los motivos de la ruptura entre Ábalos y su abogado
- Zapatero ha triplicado la superficie de su vivienda y la seguridad que le rodea
- ‘La sagrada familia’ va a tener un volumen 2 y, a lo mejor, el volumen 3
- Hay cuestiones que todavía no han aflorado que le preocupan mucho a Sánchez