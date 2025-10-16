Entrambasaguas suelta la bomba: “Hay cosas que no han aflorado y que preocupan mucho a Sánchez”

Alejandro Entrambasaguas (Madrid, 1998) es periodista de investigación. Estudió Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y comenzó su trayectoria profesional en OkDiario. En la actualidad, es jefe de investigación de El Debate y, además, colabora con varios programas de televisión en Telecinco y Cuatro.

Entre las exclusivas que ha publicado y que más repercusión han tenido se encuentran el caso Playbol, sobre la concesión de ayudas públicas a la fábrica de plásticos de los padres de Pedro Sánchez; los negocios opacos del exministro José Bono en la República Dominicana, o el dinero en paraísos fiscales del líder del independentismo catalán Jordi Cuixart.

Visita el plató de Periodista Digital para presentar, en Tiempo de hablar, su último libro, La Sagrada Familia: El ascenso meteórico del entorno de Pedro Sánchez, que versa sobre la corrupción del Ejecutivo, el partido y el círculo íntimo del presidente del Gobierno.

En su conversación con Alfonso Rojo ha dejado frases muy interesantes: