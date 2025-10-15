Colosal troleo del PP al flotillero de Compromís que comparó su detención en Israel con Auschwitz: «Estás más gordito»

No le debió hacer ni pizca de gracia.

Pero Juan Bordera simplemente ha recogido lo que ha sembrado.

El diputado de Compromís, enrolado en la famosa flotilla que iba rumbo a Gaza, volvió este 15 de octubre de 2025 al pleno de la Cortes Valencianas donde fue troleado por Manuel Pérez Fenoll, parlamentario del Partido Popular.

Y es que el propio Bordera le había puesto botando esa posibilidad con estas palabras que pronunció nada más llegar desde Israel tras haber permanecido unas horas en prisión:

Lo que se ha vivido allí es una especie de intermedio entre Guantánamo y Auschwitz. Es decir, aún no es Auschwitz, pero es mucho peor que Guantánamo.

Así que a su entrada en el hemiciclo valenciano, un diputado del Grupo Popular le espetó entre risas una frase para el mármol:

Has salido más gordito de Auschwitz.

El diputado de Compromís se fue posteriormente a llorar a laSexta, al programa ‘Al Rojo Vivo‘, para quejarse de la burla que había recibido en la Cortes Valencianas: