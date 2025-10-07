Alfonso Rojo: “El Vichy Catalán de los perroflautas de la Flotilla y qué factura pagamos nosotros”

Lo más abracadabrante es que encima hemos pagado nosotros, los sufridos contribuyentes españoles, los billetes de avión de estos zánganos.

Eso y el millón que costó la ocurrencia de despachar una patrullera a hacer el paripé, además de otros gastos. Hay que agradecerle a Israel que nos los ha devuelto duchados, peinados y con una indumentaria impoluta, de esa que se ponen los canteros para lavar el coche.

No seré yo quien critique a Ada Colau, Greta Thunberg, Barbie Gaza, Jordi Coronas o Joan Bordera, quienes reconocieron a toda prisa por escrito que su entrada en el país fue ilegal.

Esta panda hubiera firmado cualquier cosa para no pasar un día en el calabozo, pero queda un poco feo que sean los mandamases de la astracanada quienes salgan corriendo los primeros.

Y, como era de esperar, les ha faltado tiempo para pasearse por las televisiones diciendo que les han “torturado” y que han sufrido un trato “deshumanizante”.

Denuncian en concreto que les dieron agua del grifo. Supongo que los perroflautas esperaban que en la cárcel de Ketziot, en el desierto del Néguev, les iban a servir Vichy Catalán, Perrier o San Pellegrino con rodaja de limón y un par de hielos.

Se han quejado también del aire acondicionado, de la calidad de la comida y de que las sillas de prisión estaban muy duras. Sobre todo, de que los soldados judíos se reían de ellos. ¿Pero cómo no se iban a reír, alma de Dios?

El colmo, para mí, ha sido Bordera, diputado de Compromís, que en el programa Todo es Mentira afirmó textualmente que lo que sufrieron él y los caraduras de la Flotilla, tras ser interceptados por la Marina israelí y conducidos a tierra, ha sido “un intermedio entre Guantánamo y Auschwitz”.

Menos mal que estaba en plató el popular Alfonso Serrano y puso en su sitio al majadero, porque podía haber ocurrido como en otros basureros televisivos, donde se ha permitido sin réplica a atolondradas como Barbie Gaza sostener que no hubo violaciones durante el 7-O.

En Boca de todos de Cuatro, la tipa afirmó que a las rehenes “las tratan muy bien” los de Hamás, agregando que una de ellas “se operó la nariz y dijo que se había sentido fea porque no le habían hecho nada, porque no la habían tocado”. Supongo que a esta tía, si sigue en La Moncloa Sánchez esta Nochevieja, la seleccionarán para dar las Campanadas en TVE.

Se cumplen hoy dos años del aquelarre del 7 de octubre de 2023. Aquel día, unos 4.000 terroristas de Hamás irrumpieron en territorio israelí y segaron la vida de todos los que encontraron a su paso, haciendo gala de una abominable crueldad.

Los fanáticos violaron en grupo a centenares de chicas que festejaban la paz en un festival de música, desmembraron a niños y quemaron vivas a familias enteras, antes de llevarse con ellos a más de 200 rehenes, que enterraron en túneles donde muchos han muerto.

Es cierto que no fue ese día cuando comenzó el conflicto palestino y que no es la única masacre que se ha producido en la región, pero creo que coincidirán conmigo en que Israel tiene todo el derecho del mundo a tomar medidas para que no se repita.