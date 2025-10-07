La nueva citación del Supremo a Ábalos vuelve en su contra las acusaciones que vertió en la moción de censura contra Rajoy

Es la hemeroteca que el PSOE y el Gobierno Sánchez pretenden fulminar.

Y es que la citación del Tribunal Supremo a José Luis Ábalos, entonces secretario de Organización de la formación de la calle Ferraz y ministro de Transportes, para que declare a mediados de octubre de 2025 por el turbio asunto de «las chistorras, los soles y las lechugas«, ha provocado un maremoto.

Corría el 31 de mayo de 2018 cuando el hoy parlamentario en el Grupo Mixto defendía como miembro del PSOE la moción de censura que Pedro Sánchez lanzó contra Mariano Rajoy (PP) para desalojarle de La Moncloa.

El político valenciano, que ahora está acorralado por el magistrado Leopoldo Puente, se mostró así de vehemente desde la tribuna de oradores del hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo:

De la España plural, de la España que lucha por sus derechos en las calles, de la España solidaria. Esta es nuestra forma de entender el patriotismo, ese es nuestro patriotismo. Y ese es también nuestro principal patrimonio político. Una moción de censura para defender nuestra Constitución, porque los derechos, libertades y la exigencia de ejemplaridad y de ética pública de todos y cada uno de los cargos que ejercemos la representación también se recogen en nuestro ordenamiento constitucional.

Y como el chiste se contaba solo, Ábalos hizo un alegato demoledor en contra de las prácticas corruptas en la política española: