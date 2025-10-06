¡El presidente, su mujer, y chistorras p’a meter!

En ‘La Retaguardia, a fondo’ de este lunes, te lo contamos todo —y más— con los mejores analistas del momento, como siempre. El abogado Juan Manuel Cepeda y la periodista Carmen Obregón (The Objective).

Arranca con fuerza esta semana del lunes 6 de octubre: Begoña Gómez citada nuevamente ante el juez Peinado.

España se adentra en un otoño especialmente complicado, con un Gobierno atento a cada movimiento en los tribunales por los casos de corrupción que golpean al partido en el poder: el PSOE de Sánchez, con Ábalos, Koldo y otros personajes de dudosa reputación en el punto de mira.

Todo esto sucede mientras se percibe el ambiente previo a una posible debacle, con la esposa del presidente, Begoña, enfrentando una situación insostenible que pronto tendrá desenlace ante un jurado popular.