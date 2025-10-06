'LA BURBUJA'

Sobres para Ábalos en Ferraz

Archivado en: Gobierno | Justicia | Periodismo

Tremendo arranque de semana esta de lunes 6 de octubre, con Begoña Gómez citada (¿aparecerá o no esta vez?) en el juzgado por parte del juez Peinado.

España se encamina hacia un otoño de lo más peliagudo, con el Gobierno muy pendiente de la ruta judicial por los casos de corrupción que asolan al partido en el Ejecutivo, el PSOE de Sánchez, Ábalos, Koldo y demás gente de baja estofa.

Y por no decir que estamos en el previo de la debacle, con la mujer del presidente, Begoña, en una situación dantesca que pronto verá su final ante un jurado popular.

En ‘La Burbuja’ de este lunes todo y mucho más de la mano de los mejores analistas del panorama, como siempre.

