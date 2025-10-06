'LOS CANCELADOS' 129

¡Le roban una bandera de España y este catalán lucha por ella!

El programa Los Cancelados de esta primera semana de octubre de 2025 aborda en una entrevista la historia de un héroe anónimo.

Pedro Pizarro, un joven catalán que ha tenido la determinación de defender su bandera de España. En una manifestación sobre seguridad urbana, Pedro decidió portar su bandera española para exigir medidas más contundentes contra la inseguridad y el delito callejero, cada vez más frecuente en Cataluña. El protagonista de este programa recibe un tirón de su bandera por parte de uno de los organizadores, según atestigua el vídeo con el que arranca Los Cancelados. Pedro, sin cobardía ninguna, recrimina al hombre que le ha robado su bandera que se la devuelva. La bandera de España queda requisada y la Guardia urbana se mantiene quieta sin devolver la enseña española a su dueño.

Esto sigue sucediendo en la España de Sánchez y en la Cataluña de Illa. Esa paz social que los socialistas catalanes tratan de vender a modo de relato, se diluye cuando presenciamos momentos tan desagradables como los que vivió en primera persona Pedro Pizarro. Él descarta cualquier tipo de motivación de índole provocadora y reconoce que la ordenanza por parte de los organizadores de ‘no llevar banderas’ la relacionó con no llevar estandartes de partidos políticos. Lo que no podía imaginarse es esa hostilidad ante una bandera que nos concierne y representa a todos. Pedro ha sufrido el escarnio de youtubers como Roma Gallardo por su acción y ha tenido la oportunidad en Periodista Digital de responder, dar todas las explicaciones oportunas y de reivindicarse ante un acto de imponente gallardía.

Todo el programa también cuenta con la ayuda de Alfonso Rojo, a quién le duele contemplar una España en la que lo normal, exhibir los emblemas de tu nación, se considera heroico.

Una entrevista en confianza, con toques de humor que ameniza una realidad como la que se vive en Cataluña, cada más sectaria por parte de los independentistas y más insegura por culpa de sus aliados, los cobardes del PSC.

 

