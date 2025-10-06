'24X7'

¡Pánico en Moncloa! Los sondeos hunden a Sánchez y Begoña huye de los juzgados

¡Terror en el Palacio de La Moncloa!

El 6 de octubre de 2025 volvió a ser otra jornada de infarto en la residencia presidencial.

El día arrancó con una triple entrega demoscópica que, salvo ‘El País‘ intentando atenuar el golpe, daba por descontado que Pedro Sánchez saldría escopetado de la poltrona con un PP y VOX que ya superan con amplitud los 200 escaños.

Y es que la corrupción que atosiga al sanchismo no deja de crecer y de horadar el suelo de un PSOE que, pese a todo, no termina de caer por debajo de los 100 diputados.

La otra noticia que hoy paralizaba a Moncloa era la citación que el juez Juan Carlos Peinado cursó a Begoña Gómez después del plantón del 27 de septiembre de 2025.

Tal es el miedo que existía a que el magistrado pudiera decretar medidas extremas, que la mujer de Sánchez optó por volver a ausentarse y mandar a su abogado, a Antonio Camacho.

Sobre estos y otros asuntos se hablará largo y tendido en el programa ’24X7′, hoy con la presentación de Bertrand Ndongo y con Alfonso Rojo, director de Periodista Digital y Xavier Horcajo, director y presentador de ‘Más se perdió en Cuba‘ (El Toro TV).

