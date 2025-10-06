Encuesta Sigma Dos: VOX ha arrebatado un millón de votos al PP y Feijóo tendrá que contar con Abascal para echar a Sánchez

Está que arde la cosa.

Y pinta mal para el corrupto Sánchez.

Ningún guion de serie política podría haber previsto el temblor que el último Panel de Sigma Dos para EL MUNDO ha generado en el panorama español.

Si hoy se celebraran elecciones, el Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo seguiría siendo el más votado, con un 33,8% de los sufragios y 146 escaños.

Sin embargo, este dato, que debería ser motivo de alegría en Génova, oculta una trampa: la fidelidad de sus electores ha caído en picado y la migración hacia VOX se ha convertido en un fenómeno masivo.

El partido liderado por Santiago Abascal no solo ha detenido su descenso, sino que ha atraído cerca de 1.088.000 votos populares —78.500 más que en el mes anterior— logrando un ascenso hasta el 15,9% de los sufragios, lo que le asegura 53 diputados, veinte más que en la estimación anterior.

La imagen es clara: la derecha sigue sumando, pero el PP ya no es el único protagonista del juego político.

Si ambos partidos llegaran a un acuerdo, ocuparían 199 de los 350 asientos del Congreso, dejando a la izquierda sin posibilidades de gobernar y abriendo las puertas a un cambio político histórico.

‘El País’, fiel a su amo que está en La Moncloa, sale este lunes con una encuesta en la que asegura que el PSOE «pisa los talones» al PP y esta sólo a un punto.

El titular del diario sanchista es llamativo:»El PSOE sube casi dos puntos en estimación de voto en un mes y se sitúa a la menor distancia del PP desde las elecciones de 2023″.

Admite ‘El Pais’ que, por bloques, la derecha y la extrema derecha mantienen una amplia ventaja sobre la izquierda.

«Los primeros aglutinan el 47,2% de la estimación de voto —el 48,5% si se le añaden los apoyos a Alvise Pérez—, mientras que los segundos (PSOE, Sumar y Podemos) recibirían, si las elecciones se celebrasen hoy, el 38,9% de las papeletas, es decir, 8,3 puntos menos —9,6 si se añade a la ecuación la formación ultra Se Acabó la Fiesta—. Esas diferencias se explican, en el bloque de la derecha, sobre todo por la subida de Vox, que mejoraría en 4,3 puntos su resultado en las urnas. Y en el de la izquierda, a la pérdida de apoyos de Sumar y Podemos, que obtendrían hoy casi un 3% menos de votantes de los que reunieron en 2023, cuando concurrieron juntos a las generales. La intención de voto del resto de partidos que apoyaron la investidura de Pedro Sánchez (Junts, ERC, EH Bildu, PNV, BNG y CC) se sitúa en conjunto en un 7%, prácticamente el mismo resultado que salió de las urnas».

También saca encuesta ‘La Razón‘ con estas pinceladas fundamentales.

Si hoy se celebrasen los comicios, el PP de Alberto Núñez Feijóo obtendría el 34,4% de los votos y entre 150 y 152 escaños, según la encuesta. El PSOE, en cambio, caería al 26,6% del voto y lograría entre 106 y 108 escaños. En ambos casos, se trata de una diferencia de entre 13 y 15 diputados con respecto al 23-J, hacia arriba para los populares y a la baja para los socialistas.

VOX quedaría consolidado indudablemente como tercera fuerza política gracias a un crecimiento enorme: sacaría el 16,1% de los votos, que se traduciría en entre 53 y 55 diputados.

La fidelidad del voto: PP en mínimos, Vox en máximos

El dato más preocupante para Feijóo, según la encuesta de Sigma Dos, no son tanto los escaños como la erosión interna que sufre su partido. En julio, el PP mantenía al 76,1% de su electorado; hoy ese porcentaje ha descendido al 68,8%. La fuga hacia Vox representa un 15,5% del total de votantes populares; además, cerca de 900.000 personas se muestran indecisas respecto a su elección. En contraste, Vox retiene al 84,5% de sus seguidores y aumenta casi nueve puntos en fidelidad en solo tres meses. Se puede afirmar que el voto verde es actualmente el más seguro del Parlamento español.

Los motivos detrás de esta migración son variados; destaca especialmente la percepción de que el PP ha endurecido su discurso sobre inmigración para competir con Vox. Sin embargo, esta estrategia ha sido calificada por Abascal como una mera “copia” de su propio programa. La disputa no solo continúa sino que se intensifica con cada declaración pública.

El PSOE resiste… pero no remonta

En este contexto, Pedro Sánchez y el PSOE se mantienen como la segunda fuerza con 109 escaños y un 27,2% de los votos; exactamente igual que hace un mes. No obstante, la fidelidad entre sus votantes también se ve afectada: ha bajado casi tres puntos desde julio y uno de cada seis antiguos electores duda ahora sobre si volverán a elegir la papeleta roja. Las razones son significativas: procesos judiciales abiertos que afectan a personas cercanas al presidente, derrotas parlamentarias y una polémica gestión relacionada con las pulseras antimaltratadores. Ni los gestos hacia Gaza ni las promesas sobre el aborto ni las iniciativas en el ámbito internacional parecen estar teniendo efecto. El PSOE parece atrapado en un “impasse” desgastante que le impide sacar partido del tropiezo ajeno.

Sumar y la izquierda: debacle y fuga hacia Podemos

El terremoto electoral también afecta a Sumar, la plataforma encabezada por Yolanda Díaz, cuya fidelidad electoral cae nueve puntos en apenas tres meses. Uno de cada diez antiguos votantes podría hoy optar por el PSOE; dos de cada diez lo harían por Podemos y casi una cuarta parte permanece indecisa. El resultado es desalentador: solo 12 escaños y un 7,4% de los votos, muy lejos del bloque que facilitó la investidura de Sánchez en 2023.

Cataluña: el auge de Aliança Catalana y el declive de ERC y Junts

Si a nivel nacional la batalla es intensa, en Cataluña se vive un auténtico cambio de ciclo. Esquerra Republicana y Junts per Catalunya perderían un escaño cada uno respecto al mes anterior; ahora cuentan con siete y cuatro respectivamente. Pero lo sorprendente es el ascenso de Aliança Catalana (AC), que entra al Congreso con un escaño propio y se sitúa a solo cinco puntos de ERC y seis por detrás de Junts con un 9,8% del voto en esa comunidad. Este crecimiento deja fuera del mapa político a opciones emergentes como Se Acabó La Fiesta (SALF), liderado por Alvise Pérez, que apenas alcanzaría un 1,3% del voto nacional.

El juego de los líderes: desgaste general y huida de rostros emblemáticos

La encuesta también revela un dato curioso: los líderes nacionales siguen sin despertar entusiasmo. Ni Feijóo ni Abascal ni Sánchez ni Díaz logran captar confianza entre los ciudadanos; además, la clase política continúa atravesando una crisis profunda. En Vox también han surgido tensiones internas tras las recientes salidas de Iván Espinosa de los Monteros o Juan García-Gallardo; esto ha dejado una pequeña grieta: el 22,9% de sus votantes no volvería a elegir la papeleta verde y más de un cuarto optaría por votar útil hacia otra formación.

Radiografía del Congreso: reparto de escaños

Partido % de voto Escaños PP 33,8% 146 PSOE 27,2% 109 Vox 15,9% 53 Sumar 7,4% 12 Podemos 4,0% 2 SALF 1,3% 0-1 Aliança Cat. 9,8%* 1

*Porcentaje en Cataluña.