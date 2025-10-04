Los sobres de Ábalos y la financiación ilegal del PSOE.

Los sobres que recibían Ábalos y Koldo con mebrete del PSOE y billetes dentro, revelan que en la sede-puticlub de Ferraz hay ‘caja B‘ y financiación ilegal.

Las fotografías facilitadas por la UCO de la Guardia Civil de sobres con el logotipo oficial del partido conteniendo dinero en efectivo, sumado a los descuadres sistemáticos entre cantidades declaradas y reales, son demoledoras.

La trama, lejos de ser sofisticada, evoca aquellos tiempos donde los pagos clandestinos se disfrazaban con un lenguaje propio de una conversación en un bar.

Así, los billetes de 500 euros eran denominados “chistorras”; los de 200, “soles”; y los de 100, “lechugas”.

En ocasiones que requería liquidez, Ábalos solicitaba “folios” o “cajas de folios” a su contacto financiero, que no era otro que Koldo.

Las organizaciones criminales recurren sistemáticamente al efectivo para evitar el rastro bancario que permita reconstruir sus operaciones.

La patética maniobra del PSOE, admitiendo pagos en efectivo, pero negando cualquier irregularidad, resulta insostenible ante las evidencias específicas de descuadres y la obvia existencia de una estructura organizativa diseñada para ocultar operaciones financieras.

Este informe de la UCO se publica apenas unas horas después de que el juez Peinado haya establecido que las actividades delictivas de Begoña Gómez habrían sido imposibles sin su relación con Pedro Sánchez, vinculando el destino político del amo del PSOE a la suerte judicial de su esposa.

La acumulación de casos y sospechas sobre el entorno del socialista Sánchez (su esposa investigada, su fiscal general del Estado próximo a ser juzgado, su partido implicado en pagos irregulares, su exsecretario de Organización en prisión) carece de precedentes en la historia de las democracias occidentales.

Un sistema estructurado de pagos clandestinos

Las indagaciones llevadas a cabo por la UCO han revelado la existencia de una contabilidad paralela dentro del PSOE. Los sobres con el logotipo oficial del partido circulaban por Ferraz como si fueran simples folletos de campaña, pero al abrirlos se encontraban sumas de dinero que nunca figuran en las cuentas oficiales.

Las secretarias Covadonga San Pedro Pascual y Celia Rodríguez Alonso desempeñaban el papel crucial de distribuir los sobres, actuando como auténticas «correos del cash» en la sede socialista.

y desempeñaban el papel crucial de distribuir los sobres, actuando como auténticas «correos del cash» en la sede socialista. La exesposa de Koldo recogía sobres cuando ni Ábalos ni Koldo habían recibido oficialmente sus liquidaciones del partido, lo que pone en evidencia la existencia de pagos no declarados.

El documento elaborado por la UCO detalla con precisión cómo Koldo y su exesposa llevaban a cabo una doble contabilidad: una para gastos oficiales (“A”) y otra para operaciones no registradas (“B”). En conversaciones interceptadas, reconocen que “parte del dinero que manejan no les pertenecía” y se comportaban como custodios del capital de Ábalos.

¿Dónde está el dinero? Descuadres y desfases

Uno de los ejemplos más reveladores surgió en junio de 2019: el PSOE declaró haber abonado a Ábalos 321,29 euros, pero el sobre encontrado por la UCO contenía 826,73 euros, lo que da lugar a una diferencia superior a 500 euros sin justificación alguna.

El análisis financiero muestra que Ábalos contaba con tres fuentes principales de ingresos:

El partido (PSOE).

Koldo García.

Su hijo Víctor.

Koldo, actuando como administrador principal, recibía “chistorras” del PSOE y las convertía en “lechugas”, más manejables para su distribución. La UCO ha documentado un aumento “significativo” en los ingresos en efectivo tanto para Ábalos como para Koldo durante su mandato al frente del Ministerio de Transportes.

La ley, el efectivo y la “caja B”

La investigación policial ha puesto al descubierto pagos en efectivo que superan el límite legal vigente en España. Hasta la entrada en vigor de la Ley 11/2021, este límite era de 2.500 euros. En uno de los sobres hallados figura una cantidad total de 2.928,26 euros, lo que implica una clara violación directa a la normativa antifraude.

El desfase total detectado por la UCO entre lo declarado por el partido y el dinero efectivo recibido por Ábalos y Koldo asciende a 13.590 euros. Sin embargo, lo más impactante es el monto total sin justificación bancaria: 95.437 euros, atribuidos a Ábalos y distribuidos entre familiares, amantes e incluso prostitutas.

La experiencia criminológica indica que las organizaciones corruptas suelen recurrir al efectivo para evitar dejar rastro bancario. Aunque los investigadores consideran que estos pagos no constituyen prueba concluyente de corrupción, sí son un indicio sólido sobre flujos irregulares.

La respuesta del PSOE ante el informe emitido por la UCO fue inmediata: defienden la legalidad y transparencia en sus cuentas. Aseguran que todos los pagos están debidamente justificados y acusan a la oposición de realizar acusaciones «calumniosas». Sin embargo, las discrepancias concretas detectadas, así como el uso del lenguaje cifrado y las contradicciones entre su versión oficial y las prácticas constatadas sobre entrega de sobres en efectivo debilitan su defensa.

Una trabajadora vinculada a la Secretaría de Organización afirmó que las liquidaciones se realizaban “mediante transferencia bancaria”, lo cual entra en clara contradicción con las entregas físicas observadas.

Las “chistorras” de Ábalos y la dieta del partido

Esta trama ha dejado frases dignas del mejor thriller negro español. Cuando Koldo admitía en un mensaje: «son cosas que manda nuestro jefe, ¿vale? Y no lo quieres entender», se dibuja un retrato donde un PSOE opera con una estructura financiera paralela; utilizando sobres con su propio logotipo para canalizar pagos irregulares hacia altos dirigentes.

En el argot utilizado dentro Ferraz, mientras Ábalos recibía “chistorras”, el partido parecía estar pasando hambre financiera. Esta práctica sistemática ha sido identificada por la UCO como «pagos recibidos sin respaldo documental» provenientes del PSOE.

Consecuencias políticas: el efecto dominó sobre la cúpula socialista

El informe publicado por la UCO llega justo en un momento crítico para el PSOE. Apenas unas horas antes, el juez Peinado determinó que las actividades presuntamente ilícitas atribuidas a Begoña Gómez habrían sido imposibles sin su vínculo con Pedro Sánchez, conectando así el futuro político del presidente con las andanzas judiciales relacionadas con su esposa.

La acumulación inusitada de casos sospechosos alrededor del entorno cercano a Sánchez —su esposa bajo investigación, su fiscal general próximo al juicio, su partido implicado en irregularidades financieras— es algo sin precedentes dentro reciente historia democrática española.

El Partido Popular ha aprovechado esta situación para atacar duramente lo relacionado con esa «contabilidad B» proveniente desde Ferraz; exigiendo explicaciones claras mientras advierten sobre la gravedad asociada a este tipo financiamiento irregular.

El informe elaborado por la UCO va más allá al examinar únicamente los pagos dirigidos hacia Ábalos y Koldo.

Revela un esquema destinado al reparto financiero proveniente desde “cupos territoriales” obtenidos mediante licitaciones públicas; fondos ingresados dentro esa contabilidad paralela distribuidos entre ciertos dirigentes bajo una simulación destinada al reembolso gastos. Los beneficiarios debían reintegrar al partido lo pactado; realizando donaciones voluntarias ocultas ante Hacienda como forma más discreta para hacerlo .

Este caso no se limita simplemente a errores administrativos o irregularidades menores; existen indicios cada vez más claros apuntando hacia lo que tanto ha intentado negar el PSOE: su financiación ilegal .

El argot utilizado dentro esta trama socialista rivaliza con cualquier jerga callejera: “chistorras”, “soles”, “lechugas”, “folios”. El humor involuntario demostrado por sus protagonistas ha servido para disfrazar movimientos millonarios bajo términos culinarios.

Las fotografías recogidas sobre sobres portando logo oficial del PSOE hallados dentro Ferraz representan una prueba gráfica insólita dentro panorama político español.

Además algunos patrones observados respecto pagos coincidían ocasionalmente con momentos clave electorales; sugiriendo que estas «pequeñas alegrías» funcionaron como incentivos por servicios prestados.

La diferencia superior a 500 euros encontrada dentro solo un sobre además casi 3.000 euros entregados cuando legalmente solo eran permitidos hasta 2.500 demuestran cierto conocimiento —y flexibilidad— respecto normativa antifraude.

La operativa documentada incluye también veteranísimas militantes partidarias quienes repartían estos sobres como si fueran simples boletines informativos; pero claro está con contenido mucho más atractivo.

Este informe patrimonial —base fundamental para imputaciones relativas financiación ilegal— se ha convertido además en ese «best seller» judicial esperado esta temporada superando incluso novelas política intriga.

Con este nuevo escándalo relacionado con caja B junto esos sobres provenientes desde Ferraz; política española suma otro capítulo apasionante lleno tramas oscuras donde esas «chistorras» han llevado consigo más indigestiones políticas inesperadas.