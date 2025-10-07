‘24X7’

Si hay Justicia en España, el número 1 tiene que ir a la cárcel

Archivado en: Gobierno | Justicia | Opinión | Parlamento | Partidos Políticos | Periodismo | Periodismo Online | Política

Más información

Tonto, gilipollas, idiota

Así despilfarra Sánchez el dinero público: campañas y estudios que nadie lee y a nadie importan menos a los chupatintas que los cobran

No hay chistorras que valgan.

La corrupción hunde a Pedro Sánchez y ni sus cuentos ni los de José Luis Ábalos lo librarán de la cárcel.

Begoña, su hermano, sus dos antiguas manos derechas y, a eso, hay que sumarle la sombra de duda que cae sobre varios ministros en activo, hacen que al presidente del Gobierno le sea cada vez más difícil sostenerse y mantener su puño de hierro sobre el PSOE.

Los casos de corrupción que salpican al partido, al Ejecutivo y al círculo íntimo del marido de Begoña son demasiado grandes para pasarlos por alto.

Y solo la Justicia podrá poner en su sitio a la panda de ‘chistorreros’ que se han burlado de los españoles durante los últimos siete años.

Este y otros asuntos son tratados por Alfonso Rojo en el ‘24×7’ de este martes, 7 de octubre, junto al periodista Eduardo García Serrano.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

ROPA DE BAÑO

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Cuidado de la cara Maquillaje Peluquería Perfumes Protección solar
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]