Si hay Justicia en España, el número 1 tiene que ir a la cárcel

No hay chistorras que valgan.

La corrupción hunde a Pedro Sánchez y ni sus cuentos ni los de José Luis Ábalos lo librarán de la cárcel.

Begoña, su hermano, sus dos antiguas manos derechas y, a eso, hay que sumarle la sombra de duda que cae sobre varios ministros en activo, hacen que al presidente del Gobierno le sea cada vez más difícil sostenerse y mantener su puño de hierro sobre el PSOE.

Los casos de corrupción que salpican al partido, al Ejecutivo y al círculo íntimo del marido de Begoña son demasiado grandes para pasarlos por alto.

Y solo la Justicia podrá poner en su sitio a la panda de ‘chistorreros’ que se han burlado de los españoles durante los últimos siete años.

Este y otros asuntos son tratados por Alfonso Rojo en el ‘24×7’ de este martes, 7 de octubre, junto al periodista Eduardo García Serrano.