Carlos Alsina se mofa a mandíbula batiente del cuentista ‘Hans Cristian’ Ábalos

Un vacilón en toda regla.

Carlos Alsina se tronchó de risa este 7 de octubre de 2025 en su editorial en ‘Más de Uno’ (Onda Cero) a cuenta de las invenciones y de los cuentos de José Luis Ábalos, al que ya le ha encontrado un mote muy singular:

La crítica literaria coincide en que la mayor debilidad de la obra creativa de Hans Cristian Ábalos es la alteración, a medida que avanza el cuento, de elementos principales que, al comienzo, fueron contados de manera muy distinta. Alteraciones sobrevenidas para salir del paso, en palabras de los expertos.

Comenzó con el primer ‘cuento’ soltado por el exministro de Transportes:

Como ejemplo más conocido mencionan el relato breve ‘A la cama, que viene Aldama‘, en el que el narrador empieza informando de que apenas sabe nada de ese tal Aldama al que han detenido, quizá remotamente pueda ser un señor que era presidente del Zamora e iba de vez en cuando por el ministerio para admitir unas páginas después -a la fuerza ahorcan- que estuvo a punto de firmarle el alquiler de un piso en La Castellana, que le recibía en casa con naturalidad o que le acompañó a Barajas el día que tomó tierra Delcy.

Pasó a nombrar otros dos relatos que hicieron fortuna en el devenir de Ábalos para tratar de sacudirse toda clase de responsabilidades:

En este otro cuentito titulado ‘Delcy, aviadora’, el narrador empieza contando que fue el capitán Marlaska, un personaje secundario, o gregario, quien le avisó de que Delcy venía y le pidió que se ocupara para acabar admitiendo que él fue el primero en saberlo y quien avisó al príncipe Handsome, perdón, a Pedro Sánchez. Y hay un tercer relato, el célebre ‘De papá a papá’ en el que el narrador se destapa, sin previo aviso, como autor del correo electrónico de una tal Jessica, sobrina suya.

Remachó asegurando que tanta trola no convence a una buena parte de los ‘lectores’: