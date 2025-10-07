La definitiva receta de Antelo: “Con el socialismo hay que romper hasta en el pueblo más pequeño“

En La Burbuja de Josué Cárdenas, el portavoz de VOX en Murcia, José Angel Antelo, ha denunciado sin matices la dramática situación del Gobierno de Pedro Sánchez, acorralado por la corrupción:

“Es socialismo en estado puro. Allí donde se incrusta es muy difícil sacarlo y todo lo que toca lo corrompe. Intentan controlar todas las instituciones que deben ser independientes y con separación de poderes. En definitiva vemos lo que sucede allí donde el socialismo impera en cualquier parte del mundo. Y nosotros lo tenemos muy claro: con este socialismo no se puede pactar absolutamente nada. Y por eso hacemos un llamamiento constante al Partido Popular para que se aleje de cualquier tipo de pacto con el Partido Socialista con el que por desgracia lo ha pactado todo y lo sigue pactando. Y vemos como, por ejemplo en Europa, ese balón de oxígeno gigante se lo da Ursula Von Der Leyen, que es la jefa del Partido Popular, donde nota el señor Sánchez el respaldo del PP europeo. Hay que romper todos los acuerdos con el socialismo desde Europa hasta el municipio más pequeño de la Región de Murcia. Cuando eso suceda, el socialismo saldrá por la ventana que es por donde tiene que salir y habrá un gobierno que piense en el bienestar de los ciudadanos y no en el bienestar personal. Todo lo que conocemos del número 2 expulsado del PSOE por presunta corrupción. Viene otro número 2 exactamente con lo mismo, el hermano de Sánchez, la mujer de Sánchez, los sobres… En definitiva es el Partido Socialista. No existe un socialismo bueno como algunos siguen buscando».

El campo español cada vez más acosado por Bruselas

Preguntado por Josué Cárdenas sobre cómo podemos los españoles comer productos de huerta de nuestro país y no importados de otros extracomunitarios donde además no se cultiva con las mismas normas que se imponen a nuestros agricultores, Antelo recuerda que:

«El mayor lobby promarroquí que lucha contra el campo español para favorecer el campo marroquí está presidido y vicepresidido por el Partido popular y el Partido Socialista. Acabamos de conocer como recientemente Ursula Von Der Leyen, la jefa del Partido Popular, saltándose incluso las sentencias de los tribunales, considera que los productos agrícolas saharuis deben entrar a Europa como marroquíes y con las mismas condiciones que éstos. Entra sin ningún tipo de control. Utilizan todo tipo de pesticidas, algunos de ellos prohibidos en la Región de Murcia desde hace 40 años. Riegan con aguas fecales y luego entra fresa con hepatitis. Esto es lo que está entrando por parte de Marruecos con una competencia absolutamente desleal contra nuestro producto nacional. Y también han cerrado un acuerdo con Mercosur que también es trágico para nuestro sector primario porque no se va a poder competir en precio porque el coste laboral de España no es el mismo que el de sudamérica”

El portavoz de VOX en Murcia, José Ángel Antelo, ha denunciado también los acuerdos de Bruselas con Estados Unidos porque dejan “barra libre” a los norteamericanos para vender aquí al tiempo que nuestros productos “soportan aranceles”. Velo ha denunciado también la Ley del Mar Menor que criminaliza al sector primario. Todo esto supone una “hoja de ruta del socialismo y de los populares en Europa que quieren que España deje de producir y nosotros nos negamos porque España tiene que garantizar su soberanía alimentaria.