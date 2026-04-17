Sorpresa amarga en el 20 aniversario de Wyoming en laSexta: Sánchez amenaza con perpetuarse en el poder

¡Ojo al parche!

La celebración de las dos décadas de ‘El Intermedio’ en laSexta prometía ser una fiesta entre progres: humor, sátira y mensajes de cariño de todo tipo.

Pero la noche acabó con un regusto amargo para los españoles de bien.

El gran protagonista inesperado no fue un sketch ni una actuación musical: fue Pedro Sánchez en persona, enviando un vídeo grabado que muchos interpretan como una clara advertencia de que no tiene ninguna intención de abandonar La Moncloa.

Con la misma estética de tirantes que caracteriza al Gran Wyoming, Sánchez apareció en pantalla para felicitar al programa. Lo que empezó como un guiño simpático, terminó con un dardo político directo:

A este paso celebramos juntos los 25 años de ‘El Intermedio’. Vosotros en la tele y yo en La Moncloa.

El ‘baño de realidad’ de Pedro Sánchez a Wyoming: «A este paso celebramos los 25 años, vosotros en la tele y yo en la Moncloa» https://t.co/7Rz5nYNcXk — El Intermedio (@El_Intermedio) April 17, 2026

El mensaje del presidente, lejos de quedarse en la broma, ha sido leído por muchos como una declaración de intenciones: Sánchez se ve instalado en el poder durante años, mientras Wyoming y su equipo siguen en su plató de laSexta criticando (o no) al Gobierno.

El contraste fue evidente. Una noche que debía ser de celebración, terminó con el propio Sánchez utilizándola como altavoz para recordarle a todos quién manda y cuánto tiempo planea hacerlo.

Palo a Marlaska

Igualmente, la Policía Nacional no se mordió la lengua al ver al ministro del Interior en el especial de los 20 años de ‘El Intermedio’.

Mientras el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, encontraba un hueco en su apretada agenda para asistir al especial por el 20 aniversario del programa El Intermedio de laSexta, sigue sin tener tiempo —o voluntad— para sentarse con los representantes del cuerpo que dirige.

#MarlaskaDimite deja plantados a los sindicatos de @policia y no asiste a las reuniones del Consejo

Pero sí le sobra tiempo para asistir al #El_Intermedio20

Por estos desplantes @cep_cepolicia sigue en #ConflictoColectivo

Enhorabuena @El_Intermedio tú si lo has conseguido pic.twitter.com/EiE3YK8tGk — CEP Policia Malaga (@Cepoliciamalaga) April 16, 2026

Gracias a voz Sr @sanchezcastejon la @policia está abandonada y su ministro de @El_Intermedio hace esto

Las #FFCCSE también saben votar 😊 https://t.co/8WFZwt4lMQ — CEP Policia Malaga (@Cepoliciamalaga) April 17, 2026

El malestar en las bases del Cuerpo es creciente.

No es solo una cuestión de agenda. Los sindicatos llevan tiempo denunciando la falta de diálogo real con Marlaska, la sensación de que la Policía es tratada como un mero instrumento político y no como un cuerpo profesional al que hay que escuchar y respaldar. Mientras el ministro posa con los tertulianos progresistas, los problemas internos se acumulan: déficits de personal, falta de medios, protocolos que fallan y una percepción generalizada de que el ministro prioriza la agenda ideológica sobre la operativa y el bienestar de los agentes.