Pardo de Vera ‘canta’ y desmonta a Ábalos y a Sánchez: Aldama se paseaba como Pedro por su casa

Como Pedro por su casa.

Así se paseaba el comisionista Víctor de Aldama por el Ministerio de Transportes dirigido por José Luis Ábalos.

El mismo al que todo el Ejecutivo intentó desprestigiar, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmando que todo lo que declaraba el comisionista era una «menuda inventada», o del que Félix Bolaños se burló llamándolo «un Pequeño Nicolás» o «agente de la TÍA».

Sin embargo, el juicio por las mascarillas —una de las derivadas de la trama de corrupción socialista conocida como caso Koldo— sigue arrinconando al Gobierno del marido de Begoña.

Si la primera semana se confirmaban en los juzgados los enchufes y la afición a las «sobrinas» por parte de estos miembros del PSOE, esta semana la cosa se pone más seria y comienza a desentrañar asuntos más peliagudos.

Una de las testigos que ha declarado ha sido la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, que desveló que fue ella quien pasó el CV de Jésica para ser contratada por Ineco y, más relevante, que Víctor de Aldama acudía «con asiduidad» al Ministerio de Transportes.

Tanto, que elevó el asunto al propio Ábalos porque le «preocupaba» que Aldama estuviese en la planta noble del edificio del paseo de la Castellana, 67. Sin embargo, es curioso que le inquietara que se paseara por ahí cuando afirma que no sabía «nada de nada» de los contratos de este con el ente público.

Otro testimonio, el del guardia civil señalado por la UCO como colaborador de la trama, José Luis Rodríguez, también confirma que el expresidente del Zamora CF entraba y salía «sin pedir permiso de nadie» y «acompañado muchas veces de personas».

Estos testimonios siguen desmontando el relato impulsado por Moncloa y Ferraz y replicado por el equipo de opinión sincronizada de Sánchez sobre que Aldama no tiene credibilidad y que todo lo que ha dicho es mentira.

Alfonso Rojo aborda este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este jueves, 16 de abril, junto al periodista Xavier Horcajo.