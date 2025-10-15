‘24X7’

Pedro Sánchez maniobra en la oscuridad para salvar a José Luis Ábalos: si cae él, también el ‘1’

Archivado en: Justicia | Opinión | Parlamento | Partidos Políticos | Periodismo | Periodismo Online | Política

Más información

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo.

Feijóo arroja el 'caso Ábalos' a la jeta de Sánchez: "España es un país barato para el sinvergüenza"

Pedro Sánchez con Ábalos (PSOE)

El socialista Ábalos peregrina hoy al Tribunal Supremo a tratar de explicar los sobres con billetes que también cobraba Sánchez

Pedro Sánchez está arrinconado y lleno de miedo.

El marido de Begoña sabe que la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo puede hacerle caer. El caso ha crecido y ha pasado de ser una movida de “un señor que pasaba por ahí” a ser el caso Ábalos, para mutar en el caso PSOE, y está muy cerca de convertirse en el caso Sánchez.

Por eso, el presidente del Gobierno sabe que tiene que contentar a sus “chistorreros”. Un ejemplo son las declaraciones, más bien tibias, sobre sus exmanos derechas pringadas de corrupción —José Luis Ábalos y Santos Cerdán—. Sin embargo, el último indicio lo tenemos hoy: la Fiscalía Anticorrupción no ha pedido al juez instructor, Leopoldo Puente, la prisión preventiva para el exministro de Transportes.

Pese a que el magistrado consideró que intentó realizar un “fraude de ley” con el cambio de abogados, en su cuarta comparecencia en el Supremo, Ábalos prefirió acogerse a su derecho a no declarar.

Tras esto, en una argumentación surreal —que raya en lo indigno—, la Fiscalía reconoce que hay cierto riesgo de fuga por parte del diputado en el Congreso, pero no tanto como para pedir su detención. Sin embargo, las acusaciones particulares sí la han solicitado, por lo que el magistrado ha celebrado una vistilla sobre el ingreso en prisión.

A la espera de saber qué decide el magistrado, queda claro que el presidente del Gobierno maniobra en la oscuridad para intentar librar —o al menos contentar— a los integrantes de la “banda del Peugeot”, quienes hicieron su carrera política.

Este y otros asuntos de actualidad son abordados por Bertrand Ndongo, Juan Velarde, César Sinde y Josué Cárdenas en el ‘24×7’ de este miércoles, 15 de octubre.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

MASCARILLAS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Geles desinfectantes Mascarillas Termómetros clínicos
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]