Pedro Sánchez maniobra en la oscuridad para salvar a José Luis Ábalos: si cae él, también el ‘1’

Pedro Sánchez está arrinconado y lleno de miedo.

El marido de Begoña sabe que la trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo puede hacerle caer. El caso ha crecido y ha pasado de ser una movida de “un señor que pasaba por ahí” a ser el caso Ábalos, para mutar en el caso PSOE, y está muy cerca de convertirse en el caso Sánchez.

Por eso, el presidente del Gobierno sabe que tiene que contentar a sus “chistorreros”. Un ejemplo son las declaraciones, más bien tibias, sobre sus exmanos derechas pringadas de corrupción —José Luis Ábalos y Santos Cerdán—. Sin embargo, el último indicio lo tenemos hoy: la Fiscalía Anticorrupción no ha pedido al juez instructor, Leopoldo Puente, la prisión preventiva para el exministro de Transportes.

Pese a que el magistrado consideró que intentó realizar un “fraude de ley” con el cambio de abogados, en su cuarta comparecencia en el Supremo, Ábalos prefirió acogerse a su derecho a no declarar.

Tras esto, en una argumentación surreal —que raya en lo indigno—, la Fiscalía reconoce que hay cierto riesgo de fuga por parte del diputado en el Congreso, pero no tanto como para pedir su detención. Sin embargo, las acusaciones particulares sí la han solicitado, por lo que el magistrado ha celebrado una vistilla sobre el ingreso en prisión.

A la espera de saber qué decide el magistrado, queda claro que el presidente del Gobierno maniobra en la oscuridad para intentar librar —o al menos contentar— a los integrantes de la “banda del Peugeot”, quienes hicieron su carrera política.

Este y otros asuntos de actualidad son abordados por Bertrand Ndongo, Juan Velarde, César Sinde y Josué Cárdenas en el ‘24×7’ de este miércoles, 15 de octubre.