Tellado (PP) se marca una vacilada épica con el ministro Bolaños por salir en la foto del cumpleaños de Ábalos

No fue el mejor día para Félix Bolaños.

El ministro de Justicia tuvo que aguantar desde su escaño un colosal meneo y vacilada de Miguel Tellado, parlamentario del Grupo Popular, durante la sesión de control al Gobierno Sánchez en el Congreso de los Diputados.

El político conservador aprovechó la famosa foto del cumpleaños de José Luis Ábalos, en la que aparecen el comisionista Víctor de Aldama, Pedro Sánchez y varios ministros y exministros, para darle una tremenda sacudida que se oyó mucho más allá del hemiciclo de la Carrera de San Jerónimo.

Tellado, con mucha guasa, comenzó a describir la imagen en cuestión, sacada por el digital ‘OkDiario‘:

Y cómo no, la trama le organiza una fiesta de cumpleaños al padrino, a José Luis Ábalos. Es aquí, donde es, en el restaurante del señor Aldama. Y allí acude la plana mayor del gobierno y del Partido Socialista. Ahí está Sánchez, ahí está María Jesús Montero, ahí está el huido señor Grande Marlaska, está Teresa Ribera, hombre, y hay un señor que se le parece a usted. Yo diría que es usted, sí, sí, es usted, en la fiesta de cumpleaños.

Acabó por lanzarle una pregunta cargada de mucha ironía, pero que dejaba bien a las claras la relación del actual Gobierno Sánchez con la pringosa corrupción: