Si el PP sigue así… ¿Tenemos Sánchez hasta 2055?

En La burbuja de este jueves, 16 de octubre, hacemos un repaso a la actualidad política y judicial en España y analizamos las últimas actuaciones del PP.
LA BURBUJA
En La burbuja de este jueves, 16 de octubre, hacemos un repaso a la actualidad política y judicial en España y analizamos las últimas actuaciones del PP.
GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA
ACTUALIZACIÓN CONTINUA
QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE
Buscamos personas comprometidas que nos apoyenCOLABORA
PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) 91 173 11 26
[email protected]