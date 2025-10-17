Sánchez trata de callar al extesorero del PSOE, pero la UCO desvela indicios de financiación ilegal

No se le quita el olor a chistorras ni con lejía.

La trama de corrupción socialista conocida como el caso Koldo sigue creciendo y redimensionándose cada semana. Lo último que se ha desvelado, aparte de la jerga con la que hablan del dinero, son los sobres con efectivo.

En este sentido, cobra relevancia el extesorero del PSOE, Mariano Moreno Pavón. El socialista ocupaba el cargo cuando la trama hacía sus chanchullos y podría haber tenido un papel fundamental en todo el movimiento de “chistorras”, “lechugas” o “soles”, como se referían a los billetes de 500, 200 y 100 euros, así como a los “folios”, los de 50 o menor denominación.

Muchos de estos billetes salían desde Ferraz, por lo que la UCO sospecha de la existencia de una caja B dentro del PSOE para “gastos varios” y estima que el extesorero habría tenido un papel activo en la autorización de pagos en metálico sin respaldo documental alguno.

Otro indicio sospechoso es la designación de Moreno Pavón como presidente de la empresa pública Enusa en diciembre de 2021, con un salario anual que asciende a 245.000 euros. Cabe destacar que el socialista tiene nula experiencia en el sector nuclear.

Como si la falta de experiencia no hiciera ruido por sí sola, el momento del nombramiento —justo cuando comenzaba la investigación— deja claro que la maniobra es un intento de Sánchez por proteger a su círculo más cercano y comprar el silencio del extesorero socialista.

