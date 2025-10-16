Tremendo zasca de José Ángel Antelo (Vox) a Pablo Fernández (Podemos): “Ni tú te crees el argumentario”

Encontronazo en directo.

El portavoz de Vox en Murcia, José Ángel Antelo, ha participado en el programa En boca de todos para comentar la resolución de la Fiscalía sobre sus palabras y las de Santiago Abascal respecto a los incidentes ocurridos en Torre Pacheco, y ha tenido un rifirrafe con el podemita Pablo Fernández.

De acuerdo con el Ministerio Público, no hubo delito de odio en ninguna de las dos declaraciones.

Ante esta nueva resolución judicial, Antelo ha criticado que desde la izquierda se le intenta estigmatizar de forma reiterada y recordó que Podemos le ha denunciado en diversas ocasiones, y que en todas los procesos le han dado la razón, archivando las causas. Adelantó que nuevamente se querellarán contra él a causa del nuevo cierre del centro de menas ubicado en Santa Cruz de Murcia.

“Han anunciado acciones de llevarme nuevamente a la Fiscalía. Cada cosa que hacemos nos llevan a la Fiscalía: la izquierda y sus satélites mediáticos. Odian la libertad de expresión”.

El de Vox insiste en que lo que han dicho respecto a la inmigración ilegal y aquellos que no se adaptan “es lo que piensa la inmensa mayoría de los españoles, según las últimas encuestas”.

“Lo que nosotros queremos es que impere la ley y el orden. Y en lugares como Torre Pacheco o en otros lugares de la Región de Murcia, como el barrio del Carmen, que salieron aquí los vecinos, pues ven lo que sucede en el día a día. Y por eso una formación como la nuestra no para de crecer, especialmente en la Región de Murcia. Y una formación como la vuestra es absolutamente residual, gracias a Dios, y eso es lo importante”.

Fernández insistió en el argumentario de la izquierda, afirmando que nada de lo que decía Antelo sucede y pidiendo regularizaciones masivas:

“España no tiene un problema de inmigración. España tiene un problema de racismo, de racismo institucional. Y en España hay un problema, que son partidos como el suyo y declaraciones como la suya, que son abominables y que, insisto, lo que están haciendo es criminalizar a las personas migrantes”.

El presentador del programa, Nacho Abad, le preguntó qué se debía hacer con los inmigrantes reincidentes que no son deportados y, en muchos casos, siguen en libertad.

La pregunta pilló desprevenido al podemita, que, dando vueltas, dijo que sobre estas personas debía caer todo el peso de la ley y que debían cumplir condena aquí, porque en sus países de origen puede ser que no entren en prisión. Después afirmó que esos delincuentes debían ser regularizados “para que puedan tener derechos y papeles”.

Antelo no tragó con esto y le recriminó sus mentiras y su hipocresía: