Carlos Alsina caza en un renuncio de libro a Óscar Puente a cuenta de los Presupuestos

Una pillada de libro.

Entrevistaba este 16 de octubre de 2025 el periodista Carlos Alsina a Óscar Puente, ministro de Transportes.

Varias cuestiones sobre la mesa.

Una de ellas, los Presupuestos Generales del Estado.

El director de ‘Más de Uno’ (Onda Cero), viendo que el titular ministerial quería quitarle importancia a las cuentas, le espetó:

Hace un año y pico estuvo usted en este programa, junio del año 24, y fíjese que ya le pregunté yo por la presentación de presupuestos. Y usted me dijo junio del año 24, el Gobierno va a cumplir su obligación de presentar el proyecto de presupuesto para 2025.

El político socialista subrayó que:

¿Dije eso? Porque yo, fíjate que con el tema este de los presupuestos siempre he tenido un discurso muy parecido, ¿no? Que es que no creo que sean indispensables, son importantes, es conveniente, pero siempre he dicho que no son indispensables. Siempre he dicho lo mismo, desde el principio, ¿no?

Sin embargo, tal y como adelantó Alsina, efectivamente, el ministro Puente dijo esto en junio de 2024: