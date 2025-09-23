Carlos Alsina se descojona del doble patinazo de Yolanda Díaz: “¿Peor que eso, qué es?”

Carlos Alsina se ha choteado de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, por la doble pifia que cometió ayer al hablar con la prensa.

La líder de Sumar primero hizo referencia a los fallos de las pulseras telemáticas y, con una contundencia tremenda, pidió una “pequeña investigación” para esclarecer los problemas que plagan el sistema de protección de mujeres agredidas.

“La información que da el ministerio es que, a día de hoy, no existen fallos en el sistema de las pulseras; dicho lo cual, si los fallos antecedentes existieron, como siempre, que se aclare, que se haga una pequeña investigación, sepamos qué es lo que ha pasado y, por supuesto, el derecho de reparación de las víctimas”, afirmó.

Como si no bastara con semejante pifia, la ministra cometió otra que retrató a todo el Gobierno de Pedro Sánchez.

A Díaz le preguntaron sobre la salud del Ejecutivo de coalición de PSOE y Sumar, así como sobre la posibilidad de unas elecciones anticipadas. La política de extrema izquierda confesó que ahora están “mucho peor” que en junio, cuando los daban por muertos.

Esto no pasó desapercibido para Alsina, que en su editorial se ha referido al episodio en clave de humor, preguntándose de forma irónica qué puede ser peor que estar muertos políticamente.