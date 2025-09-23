El abogado Pérez-Roldán mete miedo a Pedro Sánchez con una advertencia sobre el juicio a su hermano

El abogado de HazteOír, Javier María Pérez-Roldán, ha participado en 24×7 para abordar la noticia del procesamiento de David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su presunto enchufe en la Diputación de Badajoz.

En el programa de Alfonso Rojo ha defendido que la decisión supone un reconocimiento de que la denuncia no era infundada, sino que estaba basada en indicios concretos que podrían ser constitutivos de delito.

“El Gobierno estuvo insistiendo en que esta causa contra David Sánchez, o la de Begoña Gómez, o la de Ábalos también al principio, eran infundadas. Pues viene a sostener la Audiencia Provincial que hay indicios suficientes de prueba. Por lo menos para esta fase”.

El letrado ha incidido en que existen pruebas que señalan al “hermanísimo” y al líder del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, que también irá a juicio.

“Los que entendemos del proceso judicial sabemos que hay pruebas más que sobradas de tráfico de influencias y de prevaricación, porque se creó y adjudicó esa plaza para David Sánchez; y después, se creó y adjudicó otra plaza para otro señor, que estaba predeterminado antes de hacer ningún concurso”.

También explicó que, debido a que la querella fue presentada pidiendo la investigación sobre determinados delitos, no es posible que incluya el presunto fraude fiscal que habría cometido el músico al declarar que su residencia estaba en Portugal.

Sin embargo, ahora que hay más indicios sobre ese presunto delito, sí se presentará una querella aparte porque “no hay cosa juzgada”.

En cuanto al futuro judicial del hermano de Pedro Sánchez, lanza una advertencia que hiela la piel en Moncloa: “No va a tener un juicio cómodo”.

Por último, resaltó el papel de las acusaciones populares en esta causa. Recordó que la Fiscalía pedía el archivo del procedimiento judicial y advirtió que la Ley Bolaños y la Ley Begoña son un burdo intento de “controlar a la justicia”.

“Si lograran culminar esas leyes y se aprobaran, este procedimiento no hubiese llegado a esta fase y no podría abrirse el juicio oral”.