Un extrabajador de la sala de control de las pulseras antimaltratadores da la puntilla a Irene Montero y Ana Redondo

Es lo que le hubiese gustado al Gobierno Sánchez.

Que el chusco episodio de los errores en los brazaletes antimaltratadores hubiese sido como el programa de Risto Mejide, que todo hubiese sido mentira.

Pero no, la realidad es la que es y durante un tiempo aún por determinar varias mujeres estuvieron completamente desprotegidas y al socaire de que alguna de sus desalmadas exparejas hubiese tenido cancha libre para haber perpetrado una agresión con total impunidad.

Todo, por supuesto, ‘gracias’ a la chapuza impulsada por Irene Montero (Podemos) al frente del Ministerio de Igualdad y por la dejadez de su sucesora, Ana Redondo (PSOE).

Precisamente, un extrabajador del centro de control responsable de velar por el buen funcionamiento del sistema relató en ‘Todo es Mentira’ (Cuatro) los groseros errores que dio el sistema y la imposibilidad de poder conocer a fecha de hoy cuántas mujeres estuvieron desprotegidas.

Lo que sí dijo claramente es que el 1%, el dato que ofreció la ministra sobre el porcentaje de féminas a las que no les funcionó el sistema de alerta, se quedaba muy corto.

Dicho en plata, tal y como recalcó Marcelo, nombre ficticio con el que se presentó este exempleado, la cifra de mujers en severo riesgo de haberse topado de frente con sus exparejas fue muy superior, pero el problema fue la imposibilidad de tener los datos fehacientes para saber hasta dónde llegó la chapuza perpetrada por el Ministerio de Igualdad:

Si puedo añadir algo a lo que está indicando, el problema está en que no sé dónde sale el 1% que comunica la ministra, teniendo en cuenta que a los trabajadores se nos comunicó que no se podía, por medios, medir cómo estábamos trabajando hasta el siguiente año. Es decir, hasta enero de 2025 no había datos para analizar. No sabíamos los tiempos de gestión, desconocíamos los niveles de servicio.

Risto Mejide no dio crédito:

¿Eso significa que no podíais dar reporte de las cosas que estaban funcionando mal?

El extrabajador añadió que:

Nosotros, como tal, dábamos reporte de las cosas que funcionaban mal, pero desconocíamos los niveles de servicio. Los niveles de servicio indican a cuántas alertas has conseguido llegar en un tiempo y forma. Nuestros niveles de servicio previos no bajaban del 98%. El 98% de los casos se atendían en menos de tres minutos, garantizando la seguridad de la víctima. Hubo menos de tres minutos. En esos meses en los que desconocíamos qué niveles de servicio había, con señales activas de días, esos niveles de servicio eran porcentajes irrisorios.

A lo que el presentador, aún estupefacto, volvió a preguntar:

¿Y dices que no se os permitía conocer esos niveles de servicio hasta enero del año siguiente?

Y Marcelo remachó la cuestión: