El hermano de Pedro Sánchez, a juicio

El hermano de Pedro Sánchez, a juicio
Según ha adelantado el programa de Nacho Abad en Cuatro, David Sánchez -el hermano de Pedro Sánchez- va a juicio tras la instrucción de la causa contra él.

Sánchez-Castejón está siendo investigado en el marco del conocido como «Caso David Sánchez» o «Caso Azagra», centrado en presuntas irregularidades en su contratación como coordinador de actividades de los conservatorios de música (y posteriormente jefe de la Oficina de Artes Escénicas) en la Diputación de Badajoz en 2017.

La causa, iniciada en 2024 a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias, ha evolucionado hasta mayo de 2025, cuando la jueza Beatriz Biedma del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz decidió procesarlo y enviarlo a juicio, junto a otras 10 personas, incluyendo al presidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo (PSOE).Inicialmente, se le imputaron hasta cinco delitos relacionados con la creación de una plaza «a medida», su adjudicación irregular, la supuesta inasistencia al puesto y elusión de impuestos por residir en Portugal.

Sin embargo, tras informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y otras diligencias, la jueza excluyó los delitos contra la Hacienda Pública y malversación en abril de 2025, centrando la acusación en dos delitos principales: prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

No obstante, en relación a los presuntos delitos contra la Hacienda pública, la juez aún no se ha pronunciado sobre las últimas informaciones publicadas por la prensa, según las cuales, el hermano de Pedro Sánchez habría estado viviendo en el mismísimo Palacio de la Moncloa cuando se supone que residía en Portugal. Y todo ello a pesar de que trabajaba y cobraba de la Diputación de Badajoz.

 

